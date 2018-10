Innovazioni Durst a Viscom: tecnologia LED, assistenza 4.0 e nuova sede avveniristica

“Positività e concretezza con uno sguardo al futuro”. Questo il commento a caldo di Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst, al termine dell’ultima edizione di Viscom. “La kermesse milanese si conferma imprescindibile vetrina per il settore della visual communication e, seppur a fronte di un lieve calo numerico, abbiamo riscontrato un incremento della qualità dei visitatori e dell’interesse concreto degli operatori verso le tecnologie presentate. Mai come quest’anno, infatti, gli incontri in fiera ci hanno permesso di portare a conclusione trattative già in essere con la firma di nuovi contratti”.

Un successo che va di pari passo con il notevole entusiasmo con cui sono stati accolti gli inediti sistemi di stampa con tecnologia di polimerizzazione LED firmati Durst, che vanno ad ampliare ulteriormente la già vasta gamma di soluzioni per il large format printing della casa altoatesina. Novità che hanno fatto il loro debutto ufficiale proprio in occasione di Viscom dove erano in funzione la flatbed Rho P10 200 HS LED e la roll-to-roll Rho 512R Plus LED. “Entrambe le macchine sono state in piena attività per tutti i tre giorni di fiera, dando prova di prestazioni eccezionali in termini di produttività, velocità, qualità di stampa e aggrappaggio”. Performance molto apprezzate che hanno portato alla vendita in fiera dei due sistemi esposti: Rho 512R Plus LED sarà installata presso la romana Inprinting, specializzata in stampe di grande formato, mentre Rho P10 200 HS LED andrà a potenziare il parco macchine di Sp Systema di Pomezia, leader nei progetti di comunicazione in-store e in spazi pubblici.

Riflettori puntati anche sul soft signage grazie al maxi telone di circa 40 mq utilizzato per decorare lo stand. Un’immagine di grande impatto raffigurante lo splendido paesaggio del lago di Braies stampata su poliestere con Rhotex 500, il primo sistema a sublimazione da 5 metri che permette di realizzare applicazioni large format senza giunture.

Grande attenzione, inoltre, ai servizi di assistenza post vendita in ottica 4.0 con il corner dedicato a Durst Analytics, dove numerosi clienti e visitatori hanno avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con i tecnici chiedendo consigli e informazioni su questo esclusivo software per la manutenzione preventiva. Una soluzione proprietaria Durst che permette di interrogare da remoto tutte le stampanti installate in un’azienda, valutando in tempo reale l’avanzamento dei lavori e prevenendo eventuali anomalie attraverso la comunicazione diretta con il centro di assistenza.

La forza innovativa del Gruppo e il suo costante impegno in R&D non si esauriscono qui. Viscom è stata l’occasione per annunciare l’imminente apertura del nuovo Headquarter di Bressanone che ospiterà l’esclusivo Innovation Centre, un moderno showroom e la sede della direzione centrale. Il futuristico building progettato per essere l’emblema dell’internazionalità di Durst è infatti in fase di ultimazione e sarà inaugurato ufficialmente con un grande evento celebrativo a marzo 2019.