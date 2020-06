Innovativo sistema di laminazione solvent-less grazie alla partnership fra Sun Chemical, Synaptik e Uteco

Sun Chemical ha annunciato di aver siglato un accordo triennale esclusivo con Uteco e Synaptik per il progetto DUALAM™, una soluzione di laminazione innovativa, ecologica, che ha le stesse prestazioni della tecnologia adesiva a base solvente, senza VOC.

Il nuovo sistema verrà applicato a una macchina laminatrice che porterà lo stesso nome, sviluppata da un team speciale coordinato dallo storico socio fondatore di Uteco Luigi Bertagna, attualmente a capo della divisione macchine speciali. La Dualam sarà presentata ufficialmente nell’ultimo trimestre del 2020 presso gli stabilimenti di Uteco a Verona.

“Per Sun Chemical, la sostenibilità è un fattore chiave nell’approccio per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei nostri prodotti, e anche per lavorare con i nostri clienti, fornitori e partner. Questa collaborazione con Uteco e Synaptik è un ottimo esempio di tale approccio e speriamo, consentirà ai nostri clienti e a tutti i converter che vorranno sfruttare i vantaggi del sistema DUALAM di compiere un ulteriore passo verso il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità”, commenta Nicolas Betin, direttore della strategia di prodotto EMEA, inchiostri e materiali per imballaggio, Sun Chemical.

I tre partner hanno fornito ognuno un componente fondamentale per il successo delle prestazioni e del valore ecologico che il sistema propone, e che si basa su un adesivo DUALAM a indurimento istantaneo e privo di solventi, sviluppato dalla società madre di Sun Chemical, DIC Corporation. Uteco è diventato il partner ideale per lo sviluppo di una macchina di laminazione perfetta per la tecnologia adesiva DUALAM.

“La sostenibilità è sempre stata un elemento chiave per la nostra azienda, come dimostrato dal nostro significativo riutilizzo dell’energia e dai continui sforzi per migliorare l’efficienza degli impianti, tra cui l’adozione del sistema industriale ‘Internet of Things’.

Il nostro team dedito all’R&D lavora ogni giorno per sviluppare macchine per la stampa e il converting, concentrandosi sulla produzione di imballaggi che abbiano il minor impatto inquinante e utilizzino sempre più materiali compostabili e/o riciclabili. Grazie a questa consolidata partnership tecnologica, la macchina DUALAM sarà in grado di soddisfare le esigenze di molti mercati emergenti in termini di efficienza produttiva, riduzione dei costi e, naturalmente, sostenibilità”, aggiunge Aldo Peretti, presidente del gruppo e azionista di Uteco Converting.

Infine, per garantire che la quantità ottimale di adesivo venga applicata costantemente al film laminato, Sun Chemical si è affidata a Synaptik, il cui G-SCAN-iR è un sistema a infrarossi unico che legge in tempo reale lo spessore / peso dell’adesivo applicato su film trasparenti, stampati o metallizzati.

“Il motto di Synaptik è ‘aiutiamo i trasformatori a laminare meglio’, quindi siamo entusiasti di far parte di questo progetto innovativo, che migliora significativamente il processo di laminazione”, ha concluso Carles Masgrau, direttore tecnico e comproprietario, Synaptik.

Il sistema DUALAM sarà disponibile in Europa, America Latina e Nord America attraverso le reti di vendita di Uteco, Sun Chemical e Synaptik dal 1° trimestre 2021.