Innova Group supera brillantemente il periodo Covid-19

“In un momento così complicato, gli investimenti passati ci hanno permesso di superarlo brillantemente”, esordisce così Luca Pedrotti, Amministratore di Innova Group e responsabile finanziario, seduto attorno al tavolo della sala riunioni dello stabilimento di Caino (Bs) insieme alla madre Giulia vedova del fondatore Giovanni Pedrotti, e ai fratelli Diego e Stefano.

Per cominciare sono stati illustrati i traguardi economici più rilevanti. Nel 2019 si è registrato un leggero calo rispetto all’anno precedente. Il fatturato consolidato ha raggiunto

82.107.681 euro. L’utile rimane praticamente invariato rispetto all’anno precedente, a causa degli accantonamenti che sono stati effettuati in via previdenziale. Si segnala inoltre che nel 2019 sono stati assunti 11 giovani dipendenti nell’ottica di un investimento in risorse umane per il medio lungo periodo.

Per quanto riguarda il 2020 il primo semestre ha sicuramente risentito dell’effetto pandemia ma in maniera lieve e le perdite sono state coperte da un ottimo periodo estivo che ha visto gli ordini aumentare in maniera consistente rispetto all’anno precedente.

Viste tali premesse le previsioni per il 2020 sono in linea con l’anno precedente.

Investimenti continui: in arrivo un nuovo Casemaker BOBST

Successivamente ci si è soffermati sull’argomento investimenti che per il 2019 ammontano a 2,6 milioni di Euro. Va inoltre sottolineato che gli investimenti realizzati negli anni passati sono entrati a regime producendo un evidente efficientamento della produzione.

Per il 2020 invece sono previsti investimenti per circa 6 milioni di Euro di cui 5 milioni a Fontanella, per l’ampliamento dello stabilimento e l’acquisto di una nuova linea BOBST 4 colori in grado di ottimizzare al massimo i tempi della produzione, e 1 milione di gruppo.

Con il nuovo gestionale SAP, Innova Group punta alla digitalizzazione totale del processo industriale

Dopo una lunga ricerca e un’attenta analisi dei principali attori nel mercato mondiale dei software gestionali Innova Group ha deciso di affidarsi a Sap 4Hana. Questo software di ultima generazione sarà in grado di integrare acquisti, produzione, logistica, commerciale e amministrazione, migliorando l’affidabilità delle informazioni e semplificando il lavoro di tutti gli impiegati. Una decisione importante che comporterà un investimento di alcuni milioni di euro ma che nel giro di un paio di anni porterà l’azienda a un livello di gestione europeo. La grande capacità di produzione di dati, della loro analisi e l’applicazione delle best practice permetteranno di ottenere un ulteriore ottimizzazione dei processi.