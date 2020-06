Inkmaker presenta un nuovo sistema di distribuzione inchiostri

“Inktrasyst, il nostro nuovo sistema di facilissima utilizzazione per il trasferimento automatico degli inchiostri direttamente in macchina da stampa, è stato concepito per trasferire uno o più prodotti direttamente alla loro destinazione finale. Ciò che rende questo sistema unico è l’abbinamento a IMPRIMO, il software Inkmaker di ultimissima generazione, concepito per garantire massima sicurezza, tracciabilità dei prodotti, ripetibilità delle operazioni, ottimizzazione delle risorse umane ed un rapido ritorno dell’investimento” spiega Francesco Nesti, il “Global Director of Software & Automation”, che è la mente dietro allo sviluppo del software di controllo del sistema Inktrasyst.

Questa nuova soluzione ha numerose funzioni e vanta notevoli vantaggi: riduce il movimento dei prodotti, i prodotti possono essere utilizzati nella loro forma concentrata e la loro successiva diluizione o aggiunta di additivi gestita direttamente dal sistema attraverso il software Imprimo, i prodotti finali possono essere miscelati e omogeneizzati perfettamente prima della loro utilizzazione evitando differenze di tonalità o sedimentazione, l’area di lavoro viene mantenuta pulita e priva di contaminazioni, e tutte le produzioni, che avverranno in apposite vasche di miscelazione, saranno gestite direttamente da Imprimo, il che garantisce l’assoluta tracciabilità di tutte le materie prime utilizzate nonché del prodotto finale.

“Il nostro dipartimento di R&D ha lavorato intensamente sul sistema Inktrasyst per più di un anno e gli ultimi ritocchi al software sono stati implementati nell’ultimo periodo grazie allo “smart working” adottato da Inkmaker. Crediamo che proprio durante quest’ultimo periodo di isolamento forzato, le caratteristiche di controllo da remoto del sistema Inktrasyst sarebbero risultate estremamente vantaggiose per i nostri clienti” ha spiegato Christophe Rizzo, CEO EMEA/Americas dell’Inkmaker group.