Inkmaker: attivate le misure preventive per la continuazione delle attività aziendali

In Italia, le sedi di Inkmaker e Tecnopails rimarrano temporaneamente chiuse per una settimana. Lo stesso faranno la sede di Inkmaker France e, nel Regno Unito, la sede di Rexson e Vale-tech. In Malesia, le sedi di Inkmaker e Teko rimarrano chiuse fino a fine di marzo. Tuttavia in questi paesi è attivo il lavoro da remoto: ‘smart working’

“Negli Stati Uniti Inkmaker rimarrà aperta mentre a Shanghai, la nostra unità produttiva è pienamente operativa e per affrontare la crescente domanda la sede è stata raddoppiata. La tecnologia alla base delle nostre aziende continua ad essere condivisa per aumentare l’efficienza di tutti i nostri prodotti attraverso tutti i nostri marchi. Il livello delle scorte rimane invariato e gli ordini verranno evasi.

Inkmaker Group e le sue consociate desiderano inoltre rassicurare i loro clienti che l’istituzione di un global team ha reso possibile coordinare e gestire attivamente tutti i siti, i magazzini, monitorare fornitori e partner per garantire che la catena di approvvigionamento proceda con il minor numero possibile di fermi e le attività continuino regolarmente. Continuiamo a monitorare attentamente la diffusione del COVID-19 quotidianamente. Queste “misure di prevenzione” sono la risposta a questa situazione. l’amministrazione desidera ringraziare tutti i colleghi del gruppo Inkmaker per la loro professionalità e simpatia in questo momento di crisi globale –siamo estremamente orgogliosi di questo incredibile team “, ha dichiarato Christophe Rizzo, CEO EMEA / Americhe, Inkmaker Group, al lavoro anch’egli da casa sua.