Inkmaker acquista Swesa Dosiersysteme GmbH

Inkmaker S.r.l. annuncia l’acquisizione di SWESA, ditta tedesca specializzata nella costruzione di impianti di dosaggio altamente personalizzati. Questo recente acquisto vede la nota marca SWESA Dosierensysteme Gmbh, unirsi al Gruppo Inkmaker, leader mondiale nel campo della tecnologia con base in Italia e che ambisce a diventare un fornitore globale di soluzioni complete ad alto contenuto tecnologico.

Dal 2019 ad oggi, questa è già la terza acquisizione da parte del Gruppo Inkmaker che aveva già avuto modo di far parlare di sé ad ottobre 2019, in occasione dell’acquisto dei business inglesi Rexson Systems Ltd e Vale-tech Ltd ed a gennaio 2020 con l’acquisto della italiana Tecnopails S.n.c.

SWESA, che mette il rispetto dell’ambiente al centro della sua tecnologia, abbina nei suoi sistemi di dosaggio quali “FLEXO” e “SMARTMaster”, l’ecologia all’economia. Questi sistemi, altamente rispettati dal mercato grazie alla loro durabilità e robustezza, sono anche noti perché necessitano di pochissima manutenzione. Oltre a quanto sopra, le valvole di dosaggio SWESA, con la loro caratteristica distintiva di essere prive di ago e la caratteristica di garantire un perfetto ricircolo del prodotto all’interno del corpo valvola, hanno attirato l’interesse di un numero sempre crescente di clienti nel campo dell’imballaggio alimentare, dei mobili da ufficio, e nelle industrie dell’imballaggio con carta e cartone corrugato per uso industriale.

“Negli anni passati Inkmaker è riuscita ad incrementare la sua fetta di mercato in Germania. Questa crescita ha portato all’acquisizione di SWESA, un passo che abbiamo ritenuto logico e naturale nel contesto della nostra crescita nel mercato tedesco. Il Know-How di SWESA e la sua tecnologia sono un abbinamento perfetto per il Gruppo Inkmaker, che continuerà la produzione delle macchine SWESA in Germania. A nome del consiglio di amministrazione, voglio dare un caloroso benvenuto a SWESA, ora finalmente parte della nostra crescente famiglia di marchi di qualità”, ha detto Christophe Rizzo, CEO del Gruppo Inkmaker Group, EMEA & AMERICA.

“Sono estremamente soddisfatto di quanto abbiamo realizzato. Inkmaker è un leader mondiale nell’industria 4.0 con una forza vendita in tutte le parti del mondo coadiuvata da infrastrutture adeguate che garantiscono un servizio di eccellenza. Questo è un momento chiave nel nostro piano strategico globale; sono personalmente convinto che grazie alla leadership di Inkmaker e con il nostro ingresso nella famiglia dei marchi Inkmaker, SWESA si è garantita la continuità del suo business ed una crescita sicura della sua posizione all’interno del mercato”, ha spiegato Roland Steinberg, Consigliere Delegato nonché proprietario di SWESA. Roland continuerà a lavorare attivamente nelle vendite, con SWESA che rivestirà un ruolo importante all’interno del Gruppo Inkmaker.

SWESA continuerà a focalizzarsi in sistemi di dosaggio di nicchia dalla sua base in Germania di Eltville am Rhein e continuerà a seguire da vicino il suo network di clienti consolidati. Oltre a ciò, potrà beneficiare del supporto globale fornito dal Gruppo Inkmaker grazie ai suoi uffici in Europa, Nord America, Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda, nonché del network di partner tecnico-commerciali sparsi nel mondo offrendo così la possibilità di migliorare ancora l’assistenza pre e post-vendita.