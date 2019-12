Industry 4.0: parte l’applicazione nelle aziende del progetto Federazione Carta e Grafica-SDA Bocconi

La Federazione Carta e Grafica e SDA Bocconi applicano Industry 4.0 all’interno delle imprese della carta, della grafica e della trasformazione . È partita la terza fase dello specifico progetto della Federazione che prevede gli assessment all’interno delle singole aziende per la progettazione e l’implementazione su misura dei protocolli 4.0, curati dagli esperti della SDA Bocconi, di recente classificata dal Financial Times fra le prime tre business school d’Europa.

Il terzo step, che segue la formazione in aula tenuta a fine settembre, consiste in un auditing di due giornate, in cui sarà analizzato lo stato dell’arte Industry 4.0 dell’azienda osservata e la coerenza della situazione attuale in termini di disponibilità di dati, processi, macro-competenze e tecnologie rispetto all’obiettivo strategico di implementazione di un piano 4.0. Il team della SDA Bocconi procederà quindi all’indicazione delle linee guida per lo sviluppo della combinazione di dati-processi-competenze-tecnologie necessari per il raggiungimento dell’obiettivo strategico.

Il programma è rivolto alle imprese appartenenti ad Acimga, Assografici e Assocarta, a condizioni specificamente concordate per gli associati.

Il protocollo varato dalla Federazione Carta e Grafica con SDA Bocconi è l’unico in Italia che si avvantaggia dell’applicazione su una filiera completa, oggetto dello studio approfondito nelle prime due fasi del progetto, e valorizza l’integrazione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Le innovazioni di processo derivanti dall’interconnessione, e dall’uso dei “big data” potranno infatti essere implementate nelle singole aziende in funzione delle opportunità dei segmenti a valle e a monte. Ciò significa aprirsi a nuovi scenari competitivi, con la definizione di nuovi prodotti e servizi con i quali integrare la propria gamma di attività.

L’avvio di questo progetto coincide con gli esordi della Federazione che, nel 2016, ha affiancato degli esperti ministeriali fin dai primi passi che hanno portato alla costruzione del modello di azione e incentivazione 4.0. L’attività è poi evoluta con la survey, organizzata con SDA Bocconi, che ha raccolto e catalogato le attitudini 4.0 di oltre 100 aziende appartenenti alle Associazioni costituenti la Federazione, grazie alle quali è stato realizzato il “Vademecum Industry 4.0 – Istruzioni per l’uso” con le relative caratterizzazioni di settore.