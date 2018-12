Indagine di mercato sulla stampa industriale 2018: focus sulla tecnologia inkjet

Per la seconda edizione italiana InPrint ha commissionato a IT Strategies una ricerca sulla stampa industriale epiù precisamente sulla crescita dell’inkjet industriale. 115 player internazionali del mercato, tra proprietari di tecnologia, aziende della produzione industriale, produttori manifatturieri di pavimenti e carte da parati, nonché l’intera filiera produttiva, hanno partecipato all’indagine, contribuendo a delineare le direttrici di crescita, le sfide e le opportunità generate dall’utilizzo del getto di inchiostro.

I risultati del report sono incoraggianti. Il 2018/2019 risulta infatti essere un biennio favorevole per la crescita del getto d’inchiostro industriale e anticipa una crescita accelerata per le tecnologie di stampa industriale.

Il numero degli intervistati che ritengono che la crescita sia del 10%+ è il più alto che ci sia mai stato (37,21%), mentre il range del 5-10% rimane praticamente lo stesso del 2017 (41,86% v 42%). Il segmento più basso ha rifiutato di accettare un ritorno ottimista alla fiducia nel getto industriale dopo un calo lo scorso anno (20.93% v 29.63%). “La stampa industriale – afferma Marcus Timson, co-fondatore di InPrint – è la stampa più esigente.

Dalla tecnologia intelligente all’arredo e al packaging, i requisiti posti al getto d’inchiostro sono notevoli. Tuttavia, sta facendo fronte a questa sfida e gli ostacoli tecnici stanno iniziando a diminuire. Ciò che questo report sottolinea è che la sfida che ci attende è tanto commerciale quanto tecnica. Sembra che la cultura tradizionalista stia rallentando i progressi, ma, con l’implacabile spinta verso l’industria digitale completamente automatizzata, è solo una questione di tempo prima che il getto d’inchiostro attraversi il divario verso nuovi mercati”.

LE PREVISIONI DI MERCATO

Nell’ambito di una crescita prevista del 36% (media cumulativa) tra il 2014 e il 2020 per stampa digitale e inkjet (white paper “What is the Future of Digital Industrial Print”, I.T. Strategies, 2016), l’indagine di InPrint rivela che dopo un relativo calo nel 2017 le aspettative di crescita per la stampa industriale sono tornate elevate. Per il getto d’inchiostro le previsioni continuano a superare quelle relative ad altri settori della stampa e c’è fiducia nel fatto che la crescita avverrà in una varietà di nuovi segmenti.

Il numero degli intervistati che ritengono che la crescita sia del 10%+ è il più alto che ci sia mai stato (37,21%), mentre la fascia del 5-10% rimane praticamente la stessa rispetto al 2017 (41,86% contro 42%). Anche la gamma bassa è diminuita, sottolineando un ritorno di fiducia molto evidente per il getto d’inchiostro industriale (20,93% contro 29,63%).

L’indagine rivela che la comunità delle stampanti a getto d’inchiostro industriali è fiduciosa e tendente al rialzo. Il trend è positivo dal 2004, grazie anche consapevolezza nella comunità che il getto d’inchiostro sarà presto in grado di operare in settori in rapido movimento come gli imballaggi flessibili, emulando il successo ottenuto in altri mercati, come la ceramica e la grafica, che sono i settori che hanno reagito più rapidamente all’arrivo dell’inkjet.

Un secondo punto importante riguarda il rischio tecnico relativo al getto d’inchiostro industriale, a oggi in gran parte eliminato. Ci sono numerosi esempi in cui il getto d’inchiostro ha trasformato mercati e, anche se deve affrontare nuove sfide in ogni settore di mercato, le difficoltà tecniche sono state superate.

Tuttavia getto d’inchiostro industriale non è ancora un’innovazione discontinua. La trasformazione del getto d’inchiostro che ha avuto luogo nella grafica e nella ceramica ha meno probabilità di verificarsi in altri settori. Anche nel tessile, dove l’adozione del getto d’inchiostro è iniziata è comunque improbabile assistere a una trasformazione totale: anche se ha una crescita annuale del 20% ciò è a fronte di una base di produzione relativamente piccola. Il getto d’inchiostro rappresenta infatti ancora meno del 5% della produzione totale. Questo non vuol dire che il ruolo di questa tecnologia sia insignificante. Il suo ruolo, in questo caso, è quello di aggiungere valore, non quello di sostituire interamente la produzione analogica tradizionale.

Sempre alla ricerca di soluzioni per incrementare il settore, le aziende partecipanti all’indagine sottolineano che il vantaggio economico del getto d’inchiostro deve essere più evidente se si vuole accelerarne l’adozione. Le aziende tradizionali in genere fanno paragoni economici senza comprendere appieno il valore unico della proposta di valore della stampa a getto d’inchiostro digitale. Occorre perciò lavorare sulla comunicazione e sulla narrazione per rendere tutti partecipi dei vantaggi dell’inkjet.

L’adozione della stampa inkjet digitale è ancora un “work in progress”, ovvero deve ancora essere completata da molti dei nuovi “astri nascenti” del mercato. Secondo il 45% degli intervistati ci si trova ancora in una fase iniziale dello sviluppo. Questo avvalora l’ipotesi che la tecnologia sia ancora allo stadio iniziale, nonostante in alcuni mercati ci sia una crescita costante, aspetto certamente positivo.

A questo proposito gli intervistati ritengono che la sfida futura sia tanto commerciale quanto tecnica. Oggi, rispetto a qualche anno fa, il mercato vive un “ottimismo più consapevole”, dopo un’iniziale euforia con aspettative molto elevate, tipiche delle nuove tecnologie. È necessario aumentare gli investimenti in marketing e informazione. Non si tratta solo di un investimento finanziario, ma di un investimento strategico, che potrebbe

richiedere un certo lasso di tempo.

Infine, una dovuta differenziazione tra grandi e piccole imprese. Queste ultime riescono ad adottare più facilmente nuove tecnologie poiché, a differenza delle grandi industrie, non hanno generalmente vissuto la fase di investimento di ingenti capitali in attrezzature, processi e cultura legati alle tecnologie analogiche. Invece, le imprese più grandi preferiscono mantenere un coinvolgimento con piccoli progetti e investimenti marginali di

marketing. Questo consente loro di acquisire le informazioni necessarie per compiere il cambiamento quando si raggiungerà il punto di non ritorno.

I SETTORI DI SVILUPPO

La stampa funzionale, in cui la stampa svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di un prodotto, è considerata dal 50% degli intervistati la sfida maggiore nel mercato del getto d’inchiostro. In realtà come il getto d’inchiostro inizierà a crescere nella stampa

funzionale non è chiaro, anche in considerazione del fatto che per la stampa

funzionale, la serigrafia domina ancora. I circuiti stampati sono considerati un

mercato per la potenziale crescita futura, ma non hanno ancora raggiunto il punto

critico in cui la curva di sviluppo accelera.

In conclusione molti ritengono che la veloce inclinazione al cambio (verso il getto d’inchiostro digitale) avvenuta nell’industria della ceramica sia stata da un lato esaltante, ma dall’altro abbia portato molto velocemente l’industria a competere sul fronte del prezzo. Questi nuovi mercati, che pongono maggiori resistenze all’adozione, potrebbero offrire più valore sul lungo termine e una più piccola e meno significativa curva di adozione, che potrebbe risultare in un modello di crescita e innovazione più sostenibile.

La comunicazione e la narrazione giocano un ruolo importate: le poche informazioni relative al successo di aziende a causa dei Non Disclosure Agreement rallentano infatti il processo che il getto d’inchiostro industriale deve affrontare per accelerare l’adozione massiccia. La sensazione generale degli intervistati è che questa tecnologia stia impiegando più del previsto per raggiungere un ruolo più importante nella produzione.