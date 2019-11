Inchiostri e vernici: l’italiana Inkmaker rileva il business Rexon e Vale-tech

Inkmaker s.r.l. ha acquisito il business Rexon System Ltd., e della sua filiale, Vale-tech Ltd. L’acquisto vedrà i due business entrare a fare parte della ditta italiana con ramificazioni internazionali e già in rapida espansione. Questa operazione è un passo importante e rientra nella strategia globale di Inkmaker Worldwide che vuole offrire una serie di servizi senza soluzione di continuità all’interno dei settori industriali nei quali opera.

Il business Rexon System, produttore certificato ISO 9001:2015 tra i leader mondiali nel settore del dosaggio industriale di coloranti con uffici in Europa, America del nord, America Latina e Olanda, include anche il software Rexon, interamente studiato e prodotto “in house”, oltre ad altri prodotti sviluppati da un team di software designer altamente specializzati nella creazione di pacchetti di programmazione e di modellazione 3D.

Ugualmente vantaggioso per Inkmaker è di poter usufruire dei più di 40 anni di esperienza dalla Rexon nel campo del dosaggio industriale che grazie a sistemi di controllo all’avanguardia abbinati ad ottime soluzioni estetiche, l’ha portata nel tempo alla creazione di sistemi quali il “ColorPoint IP”, per la gestione di prodotti a base acqua e prodotti UV, la rivoluzionaria tecnologia “ColorPoint™” per il dosaggio di inchiostri, vernici e prodotti chimici in generale, nonché il popolare “ColorWeight™ 40 & 78”, sistemi di dosaggio per la vernice e per i prodotti chimici.

La Vale-Tech, già acquisita dalla Rexon nell’agosto del 2016, fornisce principalmente sistemi di dosaggio particolarmente compatti ed economici per il settore offset e UV e per prodotti collegati alla stampa “narrow-web”.

La serie di prodotti Vale-Tech completa in maniera ideale quella di Inkmaker che già si era posizionata tra i leader mondiali nel settore del dosaggio industriale nell’industria dell’inchiostro, della vernice e della chimica.

“A nome del consiglio di amministrazione, ho il piacere di condividere la nostra soddisfazione nel vedere i business Rexon e Vale-Tech entrare a fare parte della crescente famiglia Inkmaker. La qualita` della tecnologia e del know-how di questi due business, sommata alle nostre competenze, ci porterà ad essere una squadra formidabile.

Tra i risultati più immediati, Inkmaker avrà sin da subito un portafoglio di offerte tecnologiche più ampio ed un network per la vendita ed i servizi strategicamente posizionato in tutto il globo, il che ci aiuterà a rinforzare vieppiù la nostra posizione di leader di mercato” ha spiegato Christophe Rizzo, CEO di Inkmaker Worldwide.

“Per Rexon e Vale-Tech questo è un passo fondamentale: avere l’opportunità, con l’unione delle nostre rispettive conoscenze e contando sull’esperienza e sulle infrastrutture di una ditta internazionale quale è Inkmaker, di rinforzare la nostra posizione di mercato. Questa vendita è una pietra miliare nel nostro piano strategico globale e con la leadership di Inkmaker potremo migliorare ancora di più i marchi Rexon e Vale-Tech all’interno di una famiglia di marchi internazionalmente riconosciuti con l’obiettivo di espandere la nostra presenza nel mondo e la nostra quota di mercato”. Ha aggiunto Martin Black, direttore e socio Rexon.

Martin, che continuerà a ricoprire un ruolo attivo nelle vendite assieme a Bart Wentges e Nick Scott di Vale-Tech, sarà adesso incaricato di seguire un portafoglio combinato di clienti Inkmaker, Rexon e Vale-Tech nel Regno Unito, negli USA ed in Europa.

Dal Regno Unito, Rexon continuerà a mantenere il suo ruolo nel dosaggio industriale nei settori dell’inchiostro, della vernice, della cosmetica, dell’alimentare, degli oli, nel settore farmaceutico e della chimica specializzata e continuerà ad assistere e seguire i suoi attuali clienti.

Vale-Tech continuerà a dedicarsi al settore degli inchiostri UV, sia liquidi che offset, e dell’inchiostro offset convenzionale. Anche Vale-Tech continuerà ad operare dal Regno Unito e da li assistere la sua clientela.

Rexon e Vale-Tech potranno beneficiare del supporto messo a disposizione dal network internazionale Inkmaker, che conta su una rete di uffici sparsi in Europa, Nord America, Sud America, Asia e Oceania, nonché di una capillare rete di partner internazionali che potranno garantire un supporto addizionale sia per la vendita che per l’assistenza tecnica.