Inaugurato il nuovo laboratorio cartotecnico presso l’Istituto Aldini Valeriani di Bologna

Lo scorso 17 novembre, nel corso di un convegno dal titolo “Imballiamo le idee. Il packaging nella scuola 4.0” è stato inaugurato il laboratorio di cartotecnica con il prezioso e fondamentale contributo di ESKO e di Synergic Solution nella persona del tuo titolare Claudio Giacomelli.

Synergic Solution offre servizi innovativi e soluzioni integrate per il mondo della stampa e del packaging cartotecnico in rappresentanza di aziende leader del settore come ad esempio Esko.

Il progetto è stato sviluppato da Synergic Solution e implementato in due fasi per formare i docenti in modo progressivo e graduale all’utilizzo delle tecnologie.

La prima fase si concretizza nel 2015 con l’introduzione di 6 postazioni di lavoro STUDIO + 6 postazioni di lavoro ARTPRO e relativa formazione del personale docente a cura di Esko Italia e Synergic Solution.

La seconda fase avviata nel 2017 e attuata nel 2018 ha visto il coinvolgimento di Synergic Solution, B+B e Esko Italia per l’introduzione del plotter Kongsberg corredato da 6 postazioni di lavoro ARTIOSCAD.

Il progetto dell’Istituto Aldini Valeriani rappresenta un eccellente lavoro di squadra tra Scuola, Comunico italiano e aziende partner (Synergic Solution, Esko, B+B).

“Colgo questa importante occasione per ringraziare Esko Italia nella persona di Giovanni Vigone per la grande disponibilità dimostrata nei confronti di questa iniziativa, condividendo il progretto e garantendo il supporto tecnico e la concessione delle licenze a uso gratuito alla scuola”, commenta Claudio Giacomelli di Synergic Solution.

La mattinata ha previsto una parte di convegno dedicata alla formazione tecnica e all’importanza della conoscenza dei materiali e l’uso di strumentazioni idonee al percorso formativo e al mercato di riferimento presente nella zona di studio.

Il taglio del nastro del nuovo laboratorio è stato effettuato dal Preside dell’Istituto, il prof. Stefano Versari. I numerosi intervenuti hanno poi avuto l’opportunità di visitare la nuova aula corredata di 6 stazioni di lavoro ArtPro, 6 postazioni STUDIO, 6 postazioni PC per la progettazione cartotecnica con ArtiosCad e un plotter da taglio piano KongsbergX 10 starter per la realizzazioni dei prototipi cartotecnici.