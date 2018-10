Dopo il successo delle prime due edizioni, Riciclo di Classe torna nelle scuole primarie di tutta Italia. Il progetto, realizzato da CONAI-Consorzio Nazionale Imballaggi in collaborazione con il Corriere della Sera, è stato presentato oggi a Milano presso l’Istituto Comprensivo Einaudi-Pascoli di via Val d’Intelvi, e farà tappa a Bologna, presso la Scuola Primaria San Domenico – Istituto Farlottine, il prossimo 16 ottobre.

Il percorso didattico, rivolto alle scuole primarie di tutto il territorio nazionale, ha registrato nello scorso anno scolastico numeri decisamente positivi, e in forte crescita rispetto all’edizione inaugurale: 18.900 sono stati gli studenti che hanno preso parte al concorso didattico finale, inviando oltre 1.800 progetti realizzati con il recupero e al riutilizzo dei materiali.

Per l’A.S. 2018/2019, CONAI e Corriere della Sera continuano il proprio impegno nella sensibilizzazione dei più piccoli: i kit didattici potranno essere direttamente richiesti dai docenti sul sito internet www.riciclodiclasse.it e saranno parallelamente distribuiti alle classi non ancora coinvolte nelle precedenti due edizioni. All’interno del sito sarà inoltre possibile fruire molti video sul tema del riciclo e della trasformazione dei rifiuti di imballaggio e scoprire divertenti curiosità sulla storia dei 6 materiali – acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro.

Con il supporto degli insegnanti, gli studenti potranno cimentarsi nelle attività didattiche proposte dal programma, per apprendere le regole della corretta separazione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente in cui viviamo. Dando sfogo alla fantasia, potranno realizzare con i compagni di classe l’elaborato finale da inviare alla giuria entro il 4 aprile 2019 e concorrere ad uno dei seguenti premi, messi in palio da CONAI:

per le prime classificate, una giornata di animazione sul tema del riciclo per tutta la loro scuola e materiali didattici scelti dalla scuola per un valore di 1.000 euro

e scelti dalla scuola per un valore di 1.000 euro per le seconde e le terze classificate, una libreria modulare in cartone riciclato e materiali didattici scelti dalla scuola per un valore di 500 euro;

scelti dalla scuola per un valore di 500 euro; per tutti gadget in materiale riciclato.