IMS Technologies-Laem System: ufficializzata la partnership

L’accordo tra IMS TECHNOLOGIES S.p.A. e Laem System S.r.l. espande il portafoglio prodotti di GOEBEL IMS. La società IMS TECHNOLOGIES S.p.A., con sede in provincia di Bergamo, in occasione del primo giorno della fiera Print4All ha ufficializzato la partnership strategica con Laem System S.r.l.

IMS TECHNOLOGIES è il riferimento internazionale per la produzione di macchine innovative e tecnologicamente all’avanguardia. Uno dei settori di riferimento del Gruppo include la progettazione e la produzione di taglierine ed avvolgitori GOEBEL IMS, brand di fama internazionale. Gli altri brand del Gruppo sono ROTOMAC, DELTAMOULD e KASPER.

Laem System S.r.l., società fondata nel 1972 e con sede a Casale Monferrato (Piemonte, Italia), opera in tutto il mondo ed è specializzata nella produzione di macchine per il converting. La gamma prodotti Laem include macchine bialbero, taglierine compatte e macchine completamente automatizzate per diversi materiali quali carta, imballaggio flessibile, etc.

La sinergia tra le due aziende si riflette sia nei mercati domestici che internazionali ed include le attività di ricerca e sviluppo e la condivisione dei canali di distribuzione.

“Uniremo i nostri punti di forza offrendo un portafoglio prodotti interessante in tutti i mercati a livello mondiale. La gamma di taglierine e macchine speciali di Laem System – specialmente le bialbero e le macchine a torretta altamente produttive – completano perfettamente la gamma prodotti di GOEBEL IMS”, afferma Daniele Vaglietti, CEO di IMS TECHNOLOGIES.

“Siamo certi che grazie a questa partnership saremo in grado di migliorare ulteriormente la nostra tecnologia, ampliare la nostra offerta, incrementare l’efficienza delle nostre attività in Casale e migliorare i nostri standard di assistenza sia per i clienti esistenti sia per quelli nuovi. Grazie alla partnership strategica con IMS TECHNOLOGIES acquisiamo il valore aggiunto necessario per soddisfare la domanda del mercato internazionale”, commenta Davide Malki, CEO di Laem System.