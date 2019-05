Bimec equipaggia il reparto di taglio del nuovo stabilimento Huhtamaki in Egitto

Alla fine del 2018 Bimec ha concluso un’importante trattativa con Huhtamaki, produttore leader a livello mondiale di imballaggi per cibi e bevande, accompagnandola verso un grande punto di svolta: l’apertura di un nuovo impianto in Egitto, che permetterà maggior concentrazione sulle esportazioni dell’azienda verso i Paesi africani ed europei.

Huhtamaki ha infatti acquistato taglierine ribobinatrici Bimec, installate nel nuovo stabilimento situato nella zona de Il Cairo.

Bimec ha realizzato queste macchine in funzione delle esigenze strategiche di Huhtamaki, acquistate in versione standard ma accessoriate per meglio rispondere ai bisogni dei propri clienti, con particolare attenzione nel rendere le macchine il più possibile flessibili in vista di sviluppi futuri.

Grazie alle macchine realizzate da Bimec è possibile lavorare su tirature di misure diverse, da quelle piccole a quelle più grandi, e allo stesso tempo ottimizzare la produzione e abbattere i tempi di fermo macchina nei cicli di lavoro.

La collaborazione tra Bimec e Huhtamaki si prospetta fruttuosa e competitiva, in grado di affrontare le sfide presenti e future nel settore dell’imballaggio flessibile.