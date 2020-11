Il successo del lancio dell’anteprima di drupa rafforzerà la rete digitale

Il 27 ottobre è stata inaugurata l’anteprima della piattaforma digitale drupa. Oltre 1.900 visitatori hanno preso parte a tavole rotonde e sessioni web dal vivo in qualità di spettatori e hanno ricevuto preziose informazioni su temi di attualità tramite video e sono entrati virtualmente in contatto con espositori e operatori del settore. Le tre aree “Exhibition Space”, “Conference Area” e “Networking Plaza” riflettono digitalmente i cardini di drupa, colmando le esigenze di comunicazione fino al prossimo evento reale.

La pandemia globale rappresenta da mesi una grande sfida per il settore della stampa. Ciò rende l’anteprima di drupa uno strumento importante, offrendo una piattaforma in questi tempi difficili per le aziende per mostrare i loro prodotti innovativi e raggiungere il loro pubblico di destinazione. Per espositori e visitatori, questo segna chiaramente un nuovo inizio.

“L’anteprima di drupa ha anche un significato speciale per Messe Düsseldorf: mostra che anche in tempi di crisi possiamo offrire soluzioni per mantenere l’interazione e il networking delle industrie. Stiamo lavorando intensamente per rafforzare la comunicazione globale non solo attraverso i nostri eventi locali, ma anche espandendo nuovi formati virtuali”, spiega Erhard Wienkamp, ​​COO di Messe Düsseldorf.

“La risposta di espositori e visitatori dopo la prima anteprima è stata molto positiva”, afferma Sabine Geldermann, responsabile del progetto Print Technologies. “L’anteprima di drupa offre una base preziosa per contatti regolari con i clienti, consentendo un’interazione continua all’interno della nostra comunità durante questa pandemia. Il suo formato digitale aiuta a migliorare le comunicazioni con i nostri clienti, concentrandosi sugli argomenti futuri del settore. D’ora in poi, il nostro obiettivo è creare un concetto ibrido, che combini perfettamente il meglio di entrambi i mondi per garantire che l’evento di aprile possa svolgersi in condizioni ottimali”.

Circa 1.900 esperti hanno approfittato dell’anteprima di drupa. La percentuale di partecipanti internazionali è stata del 70% (primi 5 paesi: Giappone, India, Regno Unito, Paesi Bassi e Germania). Più di 14.000 visualizzazioni di pagina evidenziano anche l’alto livello di interesse della comunità della stampa per i contenuti offerti. Circa 1.400 espositori da 50 paesi hanno presentato i loro prodotti, soluzioni e applicazioni all’interno dell’Exhibition Space.

Tutti gli interventi e i video saranno presto disponibili su richiesta su preview.drupa.com, offrendo a tutti l’opportunità di vedere i contenuti presentati, anche dopo il giorno dell’anteprima. Il prossimo giorno di anteprima di drupa con ulteriori sessioni web dal vivo si svolgerà il 17 novembre.