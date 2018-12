Il “Flexo Best Practice Tool Box” sarà lanciato ufficialmente mercoledì 20 febbraio 2019 con una conferenza stampa organizzata a Bruxelles.

La commissione tecnica di FTA Europe sta infatti finalizzando il contenuto questa speciale “cassetta degli attrezzi” che consiste in un eBook che fornisce dettagli pratici sul processo di stampa flexo e su come risolvere i problemi che gli operatori di stampa potrebbero avere. L’attuale versione provvisoria è accessibile solo alle aziende e agli esperti tecnici delle associazioni nazionali FTA Europe. Un breve video è disponibile anche sul sito web di FTA Europe, dove sono riportate le informazioni sulla presentazione, la struttura e gli obiettivi del Tool Box.

La prima versione del Tool Box sarà pronta entro la fine del 2018, ma il lancio ufficiale è previsto in occasione della conferenza FTA Europe Packaging. Mercoledì 20 febbraio FTA Europe sta organizzando una conferenza stampa per il lancio insieme ai sostenitori del progetto Tool Box. L’evento si terrà presso l’hotel Metropole di Bruxelles alle 17:00, subito prima del cocktail di benvenuto della conferenza sull’imballaggio alle 18:30.

Per iscriversi a questo evento, si prega di contattare FTA Europe via e-mail (info@fta-europe.eu) o scaricare il modulo di iscrizione.