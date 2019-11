Il presidente onorario di ETS, Roberto Berardi, entra nella Hall of Fame internazionale dell’industria cartaria

Roberto Berardi è stato selezionato per la sua leadership, le sue capacità di marketing e risultati accademici nel settore cartario. Ha trascorso oltre 40 anni nel settore, lavorando per più di 30 anni lavorando nell’industria in ruoli nell’ambito della logistica, commerciale, marketing e amministratore delegato; è stato per oltre un decennio vicepresidente e presidente di ETS (European Tissue Symposium), di cui ora è presidente onorario. Per 9 anni è stato anche professore affiliato insegnando marketing e branding presso la rinomata ESCP Europe Business School e presso la SAA Management School.

Roberto ha avuto un ruolo chiave in ETS nel sostenere e promuovere il settore della carta tissue. Sotto la sua guida, ETS ha svolto studi scientifici esplorando i vantaggi della carta rispetto alle alternative. Gli studi che hanno confrontato gli asciugamani di carta con gli essiccatori ad aria hanno dimostrato i vantaggi igienici degli asciugamani di carta monouso. Berardi ha anche promosso la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti di carta e ha collaborato alla definizione di linee guida del settore in materia di riciclo e miglioramento della sostenibilità. Ha anche collaborato con ETS per garantire che la regolamentazione e la politica del governo fossero basate su dati scientifici, promuovendo all’interno del settore la definizione di prese di posizione molto precise, relativamente agli aspetti ambientali.

Roberto si è occupato del progetto del sito web di ETS in sei lingue, aumentando così gli accessi al sito, che sono passati da 4000 a 400.000 visitatori all’anno. Nella sua carriera nell’industria, Roberto ha avuto il merito di aver creato e fatto crescere la categoria degli asciugamani di carta in Italia e di aver ulteriormente promosso l’igiene nelle cucine delle case di tutti noi.

Oltre a Roberto Berardi hanno ricevuto il premio: Gordon Alfred Nicholls, ricercatore e consulente, Auckland, Nuova Zelanda, che è stato selezionato per i suoi successi accademici e di ricerca e sviluppo; Donald Dick, che ha lavorato presso Dick Engineering Inc, Toronto, Canada, selezionato per il suo impegno nel settore della carta.

Il Paper Discovery Center è stato aperto nel marzo 2005 come museo STEAM (cioè finalizzato ad attività relative alla Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). Il centro vuole essere un punto di riferimento per la promozione del patrimonio culturale, l’esperienza tecnologica, l’apprendimento e per il riconoscimento degli innovatori con la Hall of Fame.