Il portale “Flexo 24” candidato all’E-Commerce Award 2018

Flexo 24 è stato ufficialmente candidato quale E-commerce dell’anno nell’iniziativa del Netcomm e-commerce Award 2018, VII edizione, il premio dedicato alle migliori realtà italiane online in grado di distinguersi

per innovazione, evoluzione tecnologica ed efficacia nella relazione con il cliente.

Il progetto Flexo 24 ha origine da Nu-Maber, leader da 30 nella prestampa flexo, e costituisce il primo e-commerce B2B al mondo per la realizzazione di cliché fotopolimerici digitali per la stampa flessografica.

Grazie all’impegno dei suoi fondatori, Livio Simionato e Diego Di Muro, e ad un team di professionisti di alto livello, Flexo 24 è oggi una realtà in costante espansione, in grado di portare velocità e affidabilità all’intero mercato della flexo, grazie a una serie di caratteristiche uniche nel settore.

I punti di forza dell’intero processo: l’analisi professionale del file caricato dall’utente attraverso un esclusivo software proprietario, transazioni sicure SSL, macchinari e tecnologie ai vertici della categoria, live chat e customer service per un supporto sin dal primo approccio alla piattaforma.

Il risultato è un servizio veloce, garantito, di altissima qualità finale tecnologica e con un impatto ambientale minimo.

“Per il prossimo futuro di Flexo 24 abbiamo in programma una serie di ulteriori migliorie e aggiornamenti nate dalle esigenze espresse dai nostri clienti” rivela Diego Di Muro, CEO di Flexo 24 “L’obiettivo è quello di accontentare queste richieste, per rendere il nostro servizio ancor più a misura d’uomo”.