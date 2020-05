Il Packaging per il Food Delivery: nuovo webinar gratuito di Formalimenti

Dopo il primo appuntamento dedicato al Food Delivery e il secondo focalizzato sugli adempimenti per ripartire in sicurezza, Formalimenti organizza il terzo corso del ciclo FREE_LIVE-WEBINAR pensati per supportare le imprese in questa fase delicata.

Il corso, dal titolo “Come scegliere il packaging perfetto per asporto e Food Delivery”, è organizzato in collaborazione con la società di consulenza Pi.Ga. Service e si tiene in diretta il giorno 19 maggio, dalle 14.30 alle 16.00 sempre sul portale di formazione Formalimenti. Anche questa volta il webinar è completamente gratuito

“Con questo webinar – spiegano Elena Consonni e Francesca De Vecchi, fondatrici di Formalimenti, società di e-learning specializzata nella formazione a distanza per il settore alimentare – vogliamo approfondire uno dei temi “caldi” legati a Delivery e asporto, quello della scelta del packaging in cui confezionare i pasti pronti. Non è un aspetto banale, perché sull’imballaggio si concentrano temi di sicurezza alimentare, di praticità d’uso e di rispetto dell’ambiente. Serena Pironi (Pi.Ga. Service), tecnologa alimentare ed esperta di materiali a contatto con gli alimenti, affronterà nel suo intervento tutti questi aspetti, con una riflessione sul destino del packaging monouso”.

La proposta di Formalimenti per supportare le imprese nel periodo di ripresa dall’emergenza Coronavirus non finisce qui: il 22 maggio è in programma il corso “COVID e lavoro – la riapertura e le fasi successive: modello di protocollo operativo da applicare in azienda”. Il webinar si terrà il giorno 22 maggio dalle 10.00 alle 13.00. Durante il corso, i docenti Marco Valerio Sarti e Moreno Gennaro (Viesse Consulting) condivideranno con i partecipanti un protocollo che può essere adottato autonomamente in azienda.

