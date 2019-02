Il nuovo catalogo Label Papers by Mosaico Specialty Papers (Burgo Group)

Mosaico Specialty Papers presenta il nuovo catalogo delle carte per etichette, che raccoglie in un unico campionario sia le tipologie di carte adatte per applicazioni autoadesive (PSL, Pressure Sensitive Labels) che quelle per incollaggio diretto con colla (WGL, Wet glue labels).

Sono ben ventidue le carte presentate in questo catalogo, aggiornato con i più recenti sviluppi delle carte umido resistenti, le carte ad alto lucido, le nuove versioni di carte goffrate e quelle specificatamente indicate per il mercato del vino e degli alcolici.

Uno strumento completo che per ciascun prodotto illustra le principali caratteristiche, le applicazioni di mercato, le compatibilità con i diversi metodi di stampa e le certificazioni ottenute.