Il Gruppo Voith completa con successo l’acquisizione di Toscotec

“L’acquisizione di Toscotec è perfettamente in linea con gli obiettivi di crescita strategica di Voith. La gamma di prodotti e servizi di Toscotec supporta efficacemente il nostro portafoglio e rafforza ulteriormente la nostra posizione di fornitore globale in importanti settori dell’industria cartaria”, afferma Andreas Endters, Presidente e CEO di Voith Paper.

Toscotec continuerà a offrire i proprii prodotti come stabilito. La società avrà una natura imprenditoriale e opererà con il consolidato marchio Toscotec. Nel settore della carta igienica, in futuro Toscotec svolgerà la sua attività con nuovi sistemi e importanti conversioni per l’intero gruppo Voith. Voith Paper continuerà a occuparsi delle macchine per tissue già installate. Tutte le altre attività commerciali rimangono inalterate, i clienti di Voith e Toscotec possono quindi continuare a utilizzare i loro normali canali di vendita.

“Questa acquisizione è un punto di riferimento nella storia della nostra azienda. Unendo le forze con Voith, intendiamo perseguire nuovi obiettivi ambiziosi. Facciamo affidamento sul nostro know-how e su un gran numero di macchine installate nel settore cartario, ora offriremo ai nostri clienti un importante valore aggiunto”, ha affermato Alessandro Mennucci, CEO di Toscotec.