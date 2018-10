Il fattore R di MCA Digital conquista Viscom Italia

A Viscom 2018 MCA Digital si è presentata con un nuovo look: uno stand di grande design progettato per dare concretezza al concept aziendale ‘Mettiti comodo’. “Abbiamo creato un’ampia reception dove accogliere i visitatori interessati alle nostre tecnologie e dei salottini isolati acusticamente con teli personalizzati e pannelli fonoassorbenti atti a creare comfort e privacy per conversazioni orientate all’ascolto e alla scoperta”. – ha così commentato Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital.

Protagonista indiscussa dell’area espositiva MCA Digital la novità targata HP: la nuova stampante ibrida Latex R2000, installata in combo con la taglierina SUMMA. Il sistema è stato impegnato in demo realizzate su diversi supporti, sia rigidi sia flessibili, tra cui anche legno e acrilico, atti a dimostrarne le prestazioni ineguagliabili in termini di colori vivaci e brillanti e un bianco ancora più lucido.

L’area espositiva MCA è stata impreziosita con grafiche applicate alle pareti dal grande impatto estetico, stampate su supporti specchiati e metallici. Un’ulteriore dimostrazione delle performance di stampa garantite R2000. Le immagini riprodotte sono state scelte per comunicare i valori che definiscono il Fattore R: Concretezza, Coraggio, Curiosità, Entusiasmo e Sostenibilità. Queste le linee guida della filosofia MCA, che si declinano quotidianamente nella strategia commerciale e nella modalità scelta dall’azienda per instaurare rapporti fiduciari con tutti gli stakeholders, dai clienti al team interno. Non solo un credo ma azioni concrete. La Concretezza, infatti, si traduce nell’impegno di MCA in progetti innovativi sviluppati per offrire soluzioni e servizi di qualità. Ne è esempio il Centro Stampa 4.0 allestito presso la Sala Demo di MCA. Il Coraggio è l’ingrediente fondamentale per dar vita a quel qualcosa in più, qualcosa che esce dall’ordinario come spiega Del Guasta: “Una strategia vincente si basa sulla capacità di cogliere le sfide e perseguire idee inedite, puntando sulla forza sinergica del networking basato sul dialogo e sul confronto”. Al coraggio, secondo MCA, va aggiunta una dose di Curiosità, forza motrice dei processi creativi e della voglia di esplorare nuovi mondi per ampliare il business. Dalla volontà aziendale di offrire soluzioni innovative, le partnership recentemente siglate da MCA con Arlon per la commercializzazione di innovativi film monomerici, polimerici, cast e adesivi da muro sviluppati specificatamente per la stampa Latex, e con Massivit 3D per la distribuzione di innovative stampanti 3D per il mondo del large format. Sicuramente un tratto distintivo di MCA dalla sua fondazione, l’Entusiasmo alimenta la passione che nasce e fiorisce in un’azienda che sa perseguire i propri obiettivi con tenacia e determinazione, grazie a un lavoro di squadra capace di valorizzare l’impegno e gli skill dei singoli collaboratori. Un approccio che ha permesso a MCA, già Premium Partner HP, di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento HP Best Overall Performance area EMEA grazie all’eccellente lavoro svolto dal team a tutti i livelli. “Tra gli ingredienti del Fattore R sicuramente la Sostenibilità, che perseguiamo adottando standard ambientali e impegnandoci a minimizzare l’impronta ambientale nei nostri processi e prodotti. La nuova R2000 e tutte le tecnologie Latex, grazie alle prestazioni green, sono sicuramente conformi a questo nostro obiettivo”, ha aggiunto Del Guasta, da tempo in prima linea su questo fronte e promotrice del Bilancio Sociale che è alla sua seconda edizione.