Il CtP Lüscher MDX 220 ottimizza il flusso per l’incisione cliché di Foto&Lito

Stare al passo con i tempi, lavorando con tecnologie all’avanguardia e offrendo alla clientela massima precisione, elevata qualità e rapidità nel servizio. Questa filosofia ha fatto il successo di Foto&Lito, che da oltre 30 anni opera nel campo dell’incisione dei cliché per la stampa a caldo e rilievo. Anche l’ultimo investimento nel CtP MultiDX! 220 di Lüscher è stato messo a punto in una prospettiva di evoluzione continua.

Foto&Lito, con sede a Quinto de’ Stampi, a sud di Milano, ha fatto della competenza e della specializzazione nell’incisione dei cliché un modello di produzione e di business esclusivo. Nel corso degli anni è stata in grado di sviluppare nuove tecniche di lavorazione mantenendo il ritmo del progresso tecnologico, grazie all’acquisizione di know how e investimenti continui.

“Foto&Lito è stata pioniera in Italia nell’incisione dei cliché per la stampa a caldo e rilievo in contemporanea, utilizzando centri a controllo numerici, comunemente definiti pantografi. Un primato che gli ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti da parte della clientela” – ci racconta Roberto Piccirillo, titolare dell’azienda insieme al fratello Claudio.

Tra le peculiarità di Foto&Lito vi è sicuramente una struttura flessibile che consente di rispondere alle richieste con tempi di reazione rapidi. La clientela è focalizzata principalmente nei settori della cartotecnica e delle etichette sul territorio nazionale e qualche azienda con sede oltreconfine. In particolare, le lavorazioni dell’azienda sono destinate ai settori dolciario, copertinatura di libri di pregio e packaging di lusso, soprattutto in ambito profumeria.

Nell’area dell’incisione digitale, il parco macchine è costituito da attrezzature all’avanguardia che consentono la consegna tempestiva dei lavori senza trascurare la qualità. L’investimento nelle nuove tecnologie è un aspetto fondamentale su cui il cliente può contare, insieme ad un servizio personalizzato. La gamma di prodotti va da cliché in magnesio di diverso spessore, cliché in ottone per rilievo a secco tridimensionale e braille, microincisioni per ologrammi anticontraffazione, contromatrici termoformate con perni di registro e in nylon. Non manca in azienda il reparto per la finitura dei cliché, con attrezzature atte al taglio, perforazione e filettatura. In questo reparto molte operazioni sono svolte ancora manualmente, quasi un “arte” in cui la precisione è tutto.

L’installazione del sistema MultiDX! 220 di Lüscher, avvenuta a fine settembre, è stata definita nell’ottica di velocizzare la produzione e ottenere una qualità superiore rispetto alla lavorazione tradizionale, che avviene ancora in qualche caso attraverso la pellicola. “Tra i vantaggi ottenuti – spiega Roberto Piccirillo – vi è sicuramente una maggiore rapidità di scrittura, che va ad incidere positivamente su tutto il flusso produttivo. Considerata la duttilità della macchina, sia in termini di rapidità che di performance, la differenza rispetto alla lavorazione tradizionale è notevole. La lastra incisa con il CtP mostra una maggiore pulizia, garantendo gli standard elevati a cui siamo abituati”.

Il sistema MultiDX!, grazie all‘esclusiva tecnologia ibrida, è in grado di esporre una completa gamma di supporti di stampa ed è compatibile con la maggior parte delle tecnologie di produzione di lastre e forme di stampa. Oltre alle lastre offset, il sistema è in grado di eseguire l’esposizione di tutte le lastre ad ablazione in poliestere, acciaio e alluminio e di tutte le forme di stampa per la stampa serigrafica.

Con l’implementazione della nuova tecnologia di incisione digitale, Foto&Lito ha eliminato il passaggio della pellicola. “Grazie all’eliminazione dell’utilizzo di prodotti chimici e solventi – spiega Roberto Piccirillo –, questa tecnologia garantisce un minore impatto ambientale e migliora le condizioni di lavoro. Questo, inoltre, sta portando benefici anche in termini di riduzione dei costi. La produzione delle pellicole è destinata a diminuire e probabilmente ad interrompersi definitivamente, quindi questo passaggio al digitale era per noi ormai d’obbligo. Le proposte finora considerate non ci avevano convinto fino in fondo, quando invece abbiamo sperimentato le potenzialità del sistema Lüscher non abbiamo avuto più dubbi”.

I CtP Lücher sono rivenduti in esclusiva in Italia da NTG Digital. Il supporto dell’azienda è stato ottimo, affermano in Foto&Lito, nel post-vendita i tecnici hanno risposto velocemente ad ogni richiesta. Tutte le parti di ricambio sono comunque facilmente accessibili per garantire una manutenzione semplice e immediata.