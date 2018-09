Il colosso russo Ilim Group installa una Celmacch Chroma Print

Senza dubbio uno dei principali attori del mercato russo, Ilim Group, società in joint venture con International Paper, ha investito nella tecnologia Celmacch per la stampa ad alta definizione.

Ilim Group è uno dei principali produttori di pastalegno e carta in Russia: raggiunge il top per quota di mercato, volumi di produzione e dimensioni degli investimenti. Per questi motivi è anche uno dei più grandi attori del settore su scala globale. Questa società opera nelle aree di Arkhangelsk e Irkutsk, anche con filiali a Koryazhma, Bratsk e Ust-Ilimsk e due impianti di cartone ondulato nelle regioni di Leningrado e di Mosca. La produzione annua totale di pastalegno e carta supera i 3 milioni di tonnellate.

International Paper, il più grande produttore mondiale di cellulosa e carta, è partner strategico di Ilim Group per il mercato russo. Ilim Group ha iniziato la sua attività in Russia nel 1998 e oggi è una delle aziende di maggiore successo in Russia nel settore del cartone ondulato.

Ilim Group ha scelto Celmacch per dotarsi di una macchina stampa ad alta definizione. La linea Chroma Evo 1700 verrà installata in linea con una fustellatrice piana Asahi. Sarà equipaggiata con 4 gruppi stampa flexo e una sezione a vuoto per il collegamento con la fustellatura. La configurazione HBL e la tecnologia direct drive garantiranno le massime prestazioni e la massima precisione.