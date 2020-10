Il Centro Promozionale Acimga conferma il Cda

Alla luce degli ottimi risultati nel settore fieristico, industriale e in termini di investimenti, l’assemblea dei soci ha confermato il consiglio di amministrazione di CPA – Centro promozionale Acimga per i prossimi due anni. Restano quindi in carica il presidente Marco Calcagni, l’amministratore delegato Andrea Briganti, i consiglieri Felice Rossini, Aldo Peretti e Daniele Barbui. Confermati anche i tre sindaci Vittorio Tosi, Ruggero Vaschetti e Alessandro Puebli.

“La conferma in toto del cda – dichiara il presidente Marco Calcagni – è un riconoscimento del lavoro svolto e dell’impegno profuso in questi anni da tutti i componenti. Inoltre, in un momento di grande incertezza dà un segnale di continuità e aiuterà a preparare la giusta ripresa, sulle cui basi stiamo già lavorando”.

CPA – Centro Promozionale Acimga Spa è la società di servizi detenuta al 100% da Acimga,

che organizza e sviluppa le attività per nome e per conto dell’Associazione. CPA spa è

indipendente nella governance dall’Associazione e per Statuto può offrire servizi a imprese,

Organizzazioni e Reti d’Impresa.