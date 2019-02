Il cartone ondulato stampato in digitale con tecnologia HP è idoneo al riciclo

Gli imballaggi in cartone ondulato stampati con inchiostri a base d’acqua HP con macchine da stampa digitali HP PageWide sono facilmente riciclabili utilizzando la tecnologia di riciclo standard del settore, condizione verificata dalla Papiertechnische Stiftung (PTS – Germania), che si aggiunge al profilo di responsabilità ambientale della stampa di produzione digitale HP.

I risultati positivi relativi alla valutazione della riciclabilità eseguiti da PTS, un laboratorio di test indipendente, confermano che i trasformatori di cartone ondulato possono utilizzare le macchine HP PageWide per fornire prodotti di imballaggio adatti alla produzione di nuova carta a base di fibre riciclate per l’imballaggio, senza necessità di passaggi aggiuntivi o processi costosi, in base al rapporto PTS.

HP PageWide C500 Press, HP PageWide T1100 Press Series e HP PageWide T400S Press sono macchine con tecnologia HP Thermal Inkjet che utilizzano inchiostri a base d’acqua, garantendo un eccezionale impatto grafico, qualità offset e applicazioni alimentari sicure.

L’azienda italiana Ghelfi Ondulati S.p.A. sta usando una stampante HP PageWide T1170 a sei colori per imballaggi in cartone ondulato, per fornire una soluzione innovativa ai principali marchi dell’Europa meridionale, utilizzando al contempo processi di riciclo nazionali.

“I nostri clienti richiedono soluzioni sostenibili, e questo ha motivato la nostra scelta di dotarci di una soluzione con inchiostri a base acqua che soddisfi le nostre esigenze di riciclo. Le macchine da stampa digitali HP che operano unitamente alle macchine da stampa analogiche consentono il riciclo senza problemi dei materiali nel nostro flusso di riciclo”, ha dichiarato Luca Simoncini, responsabile del programma digitale Ghelfi Ondulati Spa; “siamo lieti di ricevere questa conferma per la stampa digitale con inchiostri a base d’acqua per garantire ai nostri clienti la riciclabilità degli stampati in digitale”.

Gli inchiostri HP a base d’acqua sono inodori e privi di sostanze chimiche reattive ai raggi UV, consentendo un’ampia gamma di applicazioni di imballaggio, tra cui imballaggi primari e secondari per usi sensibili come alimenti e cura personale senza richiedere ulteriori strati barriera. HP è l’unico fornitore che ha soddisfatto le linee guida Intertek per l’uso sicuro degli inchiostri di stampa per garantire i requisiti di sicurezza in conformità con gli orientamenti normativi e industriali globali, tra cui la normativa svizzera, Nestlé Guidance, FDA, EU Framework e altri.

“La domanda di imballaggi in cartone ondulato sta aumentando rapidamente, unitamente a richieste sempre più avanzate per la sicurezza ambientale, incluso il supporto a un’economia circolare con riciclabilità. HP si impegna ad aiutare i nostri clienti a riciclare in modo responsabile”, ha dichiarato Eric Wiesner, direttore generale, divisione HP PageWide Industrial, HP Inc.” I risultati dei test di riciclabilità forniti da PTS per la stampa ondulata HP PageWide rafforzano ulteriormente l’impegno per la sostenibilità di HP a supporto della responsabilità ambientale”.

PTS ha eseguito test di laboratorio su campioni patinati e non stampati con HP PageWide con inchiostri a base acqua su cartone ondulato, utilizzando il metodo PTS RH 021/97. Questo metodo affronta la riciclabilità di carta, cartone e cartone per materiali di imballaggio e confezioni per procedure generalmente accettate per la produzione senza problemi di materiali a base di carta riciclata per gli imballaggi.

Il campione viene stampato con gli inchiostri a base acqua HP CV150 della HP PageWide C500 e gli inchiostri HP A30 a base acqua su supporti patinati e non patinati della HP PageWide Web Press , in entrambi i casi non è stata notata “alcuna disomogeneità ottica nella polpa riciclata”, in base al rapporto PTS. (Rapporti di prova 34 148 e 092).

Inoltre, i test hanno rilevato livelli uguali o inferiori di parti di fibra nei campioni stampati digitalmente rispetto ai supporti di controllo non stampati, dimostrando che la stampa con gli inchiostri a base d’acqua HP PageWide non ha alcun impatto negativo sull’aumento della quantità di impurità presenti negli imballaggi in cartone ondulato.