Iggesund: cartolina tridimensionale pop up con paesaggio invernale svedese

Quest’anno Iggesund Paperboard ha affidato la realizzazione del suo biglietto di auguri in 3D al designer ed artista della carta tedesco Peter Dahmen. Il soggetto raffigurato è un paesaggio invernale svedese ispirato alla guest house di Hedvigfors, immersa nella foresta di Hälsingland.

“Alberi e foreste sono così tipicamente svedesi. Oltre ad essere indispensabili per l’economia del paese, giocano un ruolo centrale nella cultura della Svezia,” commenta Dahmen, spiegando così la sua scelta progettuale. La sua interpretazione di questa ‘svedesità’ è la ragione per la quale l’abete che si solleva al momento dell’apertura del biglietto mostra una sproporzione dimensionale evidente.

La base è realizzata con Invercote Creato 260 g/m2 e le caratteristiche tecniche avanzate permettono all’abete di ergersi con la sua sproporzionata altezza sulla base della cartolina ed alla cima dell’albero di aprirsi a 225 gradi, esigendo alti standard qualitativi dal cartoncino.

La passione di Dahmen è quella di creare oggetti di carta tridimensionali, con un particolare interesse per i pop up. Pur amando il movimento, la flessibilità e gli effetti sorpresa, in termini grafici, la cartolina appare piuttosto sobria.

“Avremmo potuto optare per effetti grafici insoliti, stravaganti, ma l’intenzione di Anna Adler, project manager di Iggesund, e mia era quella di realizzare una cartolina sobria, discreta e non uno spettacolo grafico pirotecnico,” aggiunge.

Peter si è detto assai soddisfatto del risultato finale: il cartoncino Invercote, grazie alla sua resistenza allo strappo ed all’insuperabile capacità di essere piegato più volte senza spellarsi e creparsi nelle cordonature, si è dimostrato particolarmente adatto a questo tipo di progetto.

“Per Iggesund Paperboard non si tratta semplicemente di inviare una cartolina di auguri ai propri clienti, ma di offrire loro nuove fonti di ispirazione utilizzando sempre più i cartoncini Invercote ed Incada. Cerchiamo di sfidarli con tecniche innovative, esaltanti o con complesse lavorazioni,” spiega Anna Adler.

“Il grande abete vuole ricordare l’importanza della foresta e dei suoi alberi alle aziende dell’industria forestale quali Iggesund Paperboard. Sono il fondamento della nostra attività ed il nostro successo dipende in buona parte dalla corretta gestione di questa risorsa rinnovabile,” conclude.

La cartolina è stata realizzata con Invercote Creato 260 g/m2, ripiegato ed incollato per creare una solida base in grado di sostenere il meccanismo del pop up. Le immagini sono state stampate in quattro colori dagli specialisti tedeschi del tridimensionale Albrecht creative paper products, che si sono altresì occupati dello stampaggio a caldo, della goffratura, della verniciatura di protezione e dell’assemblaggio.