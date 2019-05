Icma presenta la collezione Velvet: morbide e sorprendenti carte vellutate accese di colore

Nel packaging di lusso Icma è da sempre associata alle carte floccate che, in oltre 85 anni di storia, ha interpretato in modo creativo, giocando sulle sensazioni tattili ottenute, ad esempio, sperimentando nuove tipologie di fiocco, o goffrando il velluto. Icma è intervenuta anche sulla percezione visiva, riportando sul velluto stili e tendenze delle varie epoche, fra cui, velluti glitterati, dévoré e, più recentemente, fluorescenti e perfino maculati. In omaggio a questo lungo percorso di innovazioni, la collezione di carte floccate Velvet propone una gamma di colori grintosa e accattivante, prodotti unici come il velluto oro, e grande attenzione per l’ambiente.

Velvet: il nuovo vocabolario dei colori

Nella nuova collezione dei velluti, l’apporto della designer Valentina Folli si è concentrato sui colori. E’ stata così ripensata la palette cromatica aggiungendo originali tonalità molto contemporanee come il corallo, il giallo senape e il pavone. Si tratta di colori vibranti e dinamici, sicuramente di tendenza e vicini al gusto attuale. Anche i neutri sono stati rivisitati per offrire una più ampia gamma. Fra i colori classici fanno il loro debutto il bordeaux e il prugna, un blu e un azzurro meno saturi e capaci di adattarsi con maggiore facilità ad utilizzi e abbinamenti. La passione per la sperimentazione ha portato Icma a selezionare alcuni effetti metallici giocati sulle tonalità dell’oro e dell’argento. Neri e bianchi, che già presentano una consistente gamma di opzioni, sono stati incrementati con l’aggiunta del bianco stampabile offset e con una gamma di grammature adatte al rivestimento, ad uso cartotecnico e per altri impieghi, mentre tra i tanti neri, ne spicca uno con fiocco in PET riciclato su base anch’essa riciclata post-consumer waste.

Il catalogo presenta tutta la gamma dei colori organizzati in quattro cascate che raggruppano i neutri caldi e quelli freddi, i saturi caldi e quelli freddi. Una soluzione che valorizza accostamenti cromatici e spinge la creatività ad osare.

Velvet: omogeneità fra interni ed esterni dei contenitori

La collezione Velvet è stata pensata per abbinarsi alla gamma di colori di polistirolo floccato per termoformatura di Dimontonate Floccati, dal 2018 rivenditore esclusivo del materiale floccato per termoformatura prodotto da Icma. Il rendere omogenei interni ed esterni della confezione, pur utilizzando supporti differenti (carta e cartoncino in cellulosa vergine o riciclata, oppure materiali plastici), è un vantaggio di valore per l’immagine coordinata dei brand del lusso.

La struttura del nuovo catalogo Velvet aiuta la scelta anche grazie al libricino che mostra diversi esempi relativi alla stampabilità: lamina a caldo, offset ossidativo, serigrafia, embossing.

Tutte le carte saranno disponibili a stock, il quantitativo d’ordine minimo è 100 fogli.