Icma crea la collezione di carte MaKula® per Perego Carta

Questa nuova collezione è particolarmente rappresentativa delle possibilità creative e realizzative di Icma in collaborazione con i clienti. Non importa quanto sia sfidante il brief, per Icma è sempre un punto di partenza per poter fare sperimentazione, per mettere alla prova il proprio laboratorio tecnico e le potenzialità del processo produttivo.

Perego Carta, che serve il mercato del lusso e di cui conosce le esigenze in fatto di unicità ed estrema raffinatezza, ha chiesto a Icma di ispirarsi alla fauna selvaggia, in particolare alle pezzature irregolari della giraffa, al maculato del pelo del leopardo, alle striature della tigre.

Ogni soluzione di impatto visivo ha richiesto la sperimentazione di decine di campioni di laboratorio, combinando basi, colori, finiture, fiocchi diversi per ottenere anche sensazioni tattili sorprendenti. Dalla vasta collezione uscita dal laboratorio di Icma, è poi stata selezionata la gamma che compone il campionario MaKula, un progetto sfidante anche sul piano produttivo: sono stati impiegati infatti supporti molto diversi tra loro (carte kraft, carte colorate in pasta, altre 100% riciclate, altre ancora metallizzate) e, praticamente, è stata messa in atto tutta la possibile combinazione di sistemi di nobilitazione (dalla tintura del supporto, alla spalmatura del colore, dalla bi-coloritura alla tramatura superficiale ottenuta attraverso alcuni dei nostri 250 cilindri goffratori, fino al floccaggio).

MaKula® è una collezione sartoriale dedicata al mercato del lusso, per i clienti di Perego Carta che richiedono unicità, anche per quantitativi limitati (a partire da 25 fogli), in funzione dei loro progetti esclusivi di packaging. Una collezione che può essere ulteriormente personalizzata con la creazione ad hoc di carte su misura nei colori Pantone, utilizzando supporti e floccato diversi.

“Da quando abbiamo lanciato il sistema Tailor Made, quest’anno completato con la Tailor Guide, attendavamo di poterlo mettere alla prova in tutte le sue possibili combinazioni (base, grammatura, retro, colore, finitura, trama, formato, quantità). Perego Carta ci ha fornito l’occasione per una sperimentazione estrema e molto gratificante sia per la stimolante collaborazione creativa sia per la fiducia data a un progetto così complesso. Le carte MaKula sono prodotte da Icma in esclusiva per Perego Carta. Sono sicuro che, oltre al packaging di lusso, l’inventiva e la capacità delle persone di Perego consentirà di trovare nuove applicazioni capaci di valorizzare queste splendide carte”, spiega Marco Nigrelli, direttore marketing e comunicazione di Icma.