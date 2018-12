ICE Europe 2019: focus su digitalizzazione, personalizzazione e sostenibilità dei prodotti

Tra meno di cinque mesi, dal 12 al 14 marzo 2019, presso il Centro fieristico di Monaco in Germania avrà luogo la fiera leader al mondo per la trasformazione di carta, film e laminati. In occasione dell’11a edizione di ICE Europe, i visitatori del settore internazionale della trasformazione potranno scoprire le ultime tendenze tecnologiche e i più innovativi processi di produzione e trasformazione. Le tendenze principali della manifestazione saranno la digitalizzazione, la personalizzazione e la sostenibilità, nonché i macchinari e le soluzioni della massima efficienza.

Il settore della trasformazione sta oggigiorno vivendo un periodo di cambiamenti a causa della continua tendenza verso i processi di riciclaggio e della crescente domanda di prodotti sostenibili. È inoltre in aumento l’utilizzo di biomateriali. Allo stesso tempo, assumono sempre più importanza la qualità e la personalizzazione dei prodotti e delle soluzioni per il packaging. Di conseguenza, occorrono processi innovativi di finitura e rivestimento. “È difficile far quadrare le svariate esigenze e garantire un utilizzo efficiente e sostenibile di materiali e macchinari. In ICE Europe 2019, i visitatori troveranno soluzioni concrete per la produzione, una vasta gamma di macchinari e diversi materiali in grado di rispondere a tali esigenze” ha spiegato Liljana Goszdziewski, Direttrice fiere di ICE Europe, a nome della società organizzatrice, Mack Brooks Exhibitions.

La digitalizzazione e le soluzioni e i prodotti intelligenti ad essa associati sono tuttora un’importante tendenza nel settore della trasformazione. I film speciali (per batterie, biopolimerici, ad alta barriera, ottici, resistenti agli agenti atmosferici e così via) presentano caratteristiche che ne consentono l’applicazione in diversi comparti. Per la prima volta, ICE Europe 2019 presenta una specifica area “Special Film & Extrusion” per il settore di mercato in crescita dei film speciali, nella quale i visitatori troveranno questi prodotti speciali nonché i macchinari e gli accessori per l’estrusione. L’area comprende linee di estrusione per film soffiati e per lastre e film piani, calandre e saldatrici.

L’area espositiva aumenta del 4%

Sinora, hanno prenotato uno spazio negli stand di ICE Europe 2019 circa 430 espositori di 25 paesi, per una superficie netta occupata di 11.500 m2, corrispondente a un aumento del 4% rispetto alla superficie complessiva occupata nella precedente edizione del 2017. La stragrande maggioranza degli espositori di ICE Europe 2019 proviene da Germania (sono tedesche il 55% delle aziende), Italia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. In quanto fiera specialistica, il profilo di ICE Europe comprende tutti i principali comparti e processi di produzione e trasformazione di materiali flessibili e basati su rullo, quali carta, film, laminati e non tessuti. La fiera tratta le seguenti aree: materiali, rivestimento/laminatura, essiccazione/tempra, (pre)trattamento, accessori, taglio/avvolgimento, stampa flessografica/rotocalco, confezionamento, gestione degli impianti/smaltimento dei rifiuti/riciclaggio, retrofit/upgrade di impianti, rivestimento/conversione/taglio su misura, controllo, prova e misurazione, gestione dei processi di produzione, servizi, informazioni e comunicazione, prodotti finiti e semi-finiti.

Informazioni importanti per i visitatori

ICE Europe 2019 avrà luogo nei saloni A5 e A6 del Centro fieristico di Monaco, in Germania. La 4a edizione di CCE International, l’unica fiera specializzata in Europa per il settore del cartone ondulato e pieghevole, si svolgerà ancora una volta in contemporanea, nel salone B6.

Da dicembre 2018 sarà a disposizione dei visitatori una brochure, cartacea o scaricabile dal sito di ICE Europe, in tedesco, inglese, francese, italiano e polacco. Questa brochure conterrà tutte le informazioni rilevanti sulla manifestazione, il profilo della fiera, l’elenco degli espositori, il programma e i servizi a disposizione dei visitatori.

I biglietti per ICE Europe 2019 potranno essere acquistati presso la biglietteria online da gennaio 2019. Il biglietto giornaliero costerà 24 € online e 38 € in loco, mentre l’abbonamento costerà 34 € online e 50 € in loco. Il biglietto consentirà inoltre l’accesso a CCE International 2019, che si terrà nella stessa sede. Entrambe le manifestazioni saranno aperte martedì 12 marzo 2019 e mercoledì 13 marzo 2019 dalle 9:00 alle 17:00, e giovedì 14 marzo 2019 dalle 9:00 alle 16:00.