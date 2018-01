ICE Europe 2019 con l’Area Film Speciali & Estrusione

Dopo il successo registrato lo scorso anno dalla 10ª edizione della fiera internazionale leader per l’industria del converting, ICE Europe continua ad essere un fondamentale barometro dei trend nel campo delle tecnologie innovative del converting. Nella sua prossima edizione, dal 12 al 14 marzo 2019, a Monaco, in Germania, ICE Europe 2019 sarà incentrata sull’importante mercato di crescita per i film speciali.

I nuovi processi di produzione e converting permettono la produzione di film speciali con funzioni versatili, consentendone un ampio utilizzo in diversi settori. La digitalizzazione e l’orientamento verso prodotti e soluzioni di imballaggio intelligenti stanno generando una crescente domanda di film speciali. Questi vengono usati in una varietà di settori, quali tecnologia medica, produzione di smartphone, tecnologia di sicurezza, produzione di elettrodi per batterie, prodotti sanitari e tecnologia di costruzione.

“La vasta gamma di applicazioni dei film speciali offre enormi potenzialità commerciali per l’industria del converting, in mercati completamente nuovi. Oltre alle tendenze nell’ambito del converting di carta, film e laminati, come la crescente domanda di prodotti personalizzati e funzionalizzati e di materiali biodegradabili, stiamo assistendo ad un importante orientamento dell’industria verso film specialli e estrusione di film. Abbiamo, pertanto, progettato una sezione specifica all’interno della fiera, in cui i fornitori di film speciali e i produttori di macchine e sistemi per l’estrusione, la produzione o il converting di film presenteranno i loro prodotti e servizi. Stiamo perciò ampliando il nostro profilo espositivo con un importante settore tecnologico per una futura crescita,” spiega Liljana Goszdziewski, Direttore della Fiera ICE Europe, a nome dell’azienda organizzatrice, Mack Brooks Exhibitions.

II profilo della fiera di ICE Europe, fiera commerciale specialistica, copre tutte le aree del converting: Materiali, Rivestimento/Laminatura, Essiccazione/Tempra, (Pre)trattamento, Accessori, Taglio/Avvolgimento, Stampa Flessografica/Rotocalco, Confezionamento, Gestione Impianti/Smaltimento Rifiuti/Riciclaggio, Rinnovamento/Upgrade di impianti, Servizi di rivestimento/Converting/Taglio a contatto, Controllo, Prova & Misurazione, Gestione di progetti di produzione, Servizi, Informazione & Comunicazione ed anche Prodotti semifiniti.

L’Area ‘Film Speciali & Estrusione’ comprende la categoria film speciali (film per batteria, film biopolimerici, film ad alta barriera, film ottici, film resistenti agli agenti atmosferici e altri film speciali) ed anche l’area estrusione (linee estrusione per film soffiato, linee estrusione per film e fogli piatti, macchine saldatrici e calandre).

La situazione economica dell’industria del converting al momento è del tutto positiva, in quanto i prodotti in materiali nastriformi quali carta, film, laminati e non tessuti sono fortemente richiesti. La digitalizzazione e i processi innovativi di converting e rivestimento danno spazio ad una produzione, sempre più flessibile ed economicamente efficiente, di articoli specializzati e di alta qualità. I prodotti finali vengono utilizzati in diversi settori industriali, come imballaggi, plastiche, stampa, ingengeria, tessile, chimico, automobilistico, alimentari & bevande, elettronico, farmaceutico, costruzioni, aerospaziale, arredamento e salviette.

In linea con le positive prospettive del settore industriale, le prenotazioni di stand per ICE Europe 2019 sono cominciate con anticipo. A più di un anno dall’inizio della fiera, circa il 90% dello spazio espositivo netto della precedente edizione è già stato prenotato o confermato. A ICE Europe 2017 un totale di 429 espositori da 28 nazioni hanno presentato i loro prodotti e servizi a 6.850 visitatori di settore, provenienti da 70 nazioni, su uno spazio espositivo netto di 11.000m2.

Il sondaggio della fiera ha rivelato che il 93% delle aziende espositrici ha raggiunto i suoi obiettivi: l’82% degli espositori ha ricevuto positive richieste commerciali. Il sondaggio visitatori, ancora una volta, ha confermato che i visitatori di ICE Europe sono professionisti dell’industria altamente qualificati: l’80% dei visitatori della fiera precedente era coinvolto in decisioni d’acquisto. Un visitatore su due si è recato in fiera con chiari propositi d’investimento.

ICE Europe 2019 si avvale di un nuovo sito web e di una brochure completa per le aziende interessate ad esporre presso la più vasta fiera al mondo per l’industria del converting. L’esposizione si terrà, ancora una volta, presso il Centro Fieristico di Monaco, in Germania, nei padiglioni A5 e A6, accessibili dell’ingresso East. CCE International 2019, la 4ª Esposizione Internazionale per l’Industria del Cartone Ondulato e Teso, si svolgerà nuovamente in contemporanea ad ICE Europe 2019, nel padiglione B6.