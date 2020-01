I&C annuncia un accordo di partnership con H7group

Con il nuovo anno I&C amplia la gamma dei suoi prodotti in distribuzione, grazie all’accordo siglato con H7group. L’azienda con sede a Mandello del Lario (LC) produce macchine speciali per converting, taglierine e ribobinatrici per alluminio, film, carta. Inoltre, grazie a un team tecnico specializzato I&C-H7 viene offerto un servizio per la revisione, la sicurezza e l’automazione delle taglierine/ribobinatrici già presenti in produzione.

Tra i prodotti che saranno distribuiti da I&C figurano: TR-G1, taglierina monoalbero ad alte prestazioni per carta, la nuova TR-U2, macchina bialbero a tamburo centrale per alluminio nudo e/o accoppiato, la TR-M2T, macchina bialbero a torretta, automatica e ad alte prestazioni, per film plastici. Questi sono solo alcuni dei prodotti specifici per tipo di materiale; esistono anche taglierine/ribobinatrici multiuso per film plastici, carta e alluminio molto versatili, oltre a una serie di macchine complementari come goffratrici, spolettatrici ed estrattori.

“L’accordo è stato incentrato sulla distribuzione e assistenza di soluzioni di taglio personalizzate, dove riscontriamo molto interesse”, commenta Elisa Conselvan, Marketing Director di I&C-GAMA Group. “Le soluzioni di H7group garantiscono produttività e un’eccezionale qualità di taglio. E sono la risposta alle esigenze di soluzioni customizzate nell’ambito del taglio.”