I sistemi Gama International G1000 conquistano i converter rotocalco

Sono quattro i sistemi personalizzati G1000 installati su macchine rotocalco nel giro di sei mesi presso tre grossi converter all’estero e uno in Italia. Il G1000 è un sistema completo, attrezzato con controlli di viscosità, temperatura, filtro magnetico e controlli di produzione sofisticati, adattati per la singola macchina rotocalco su cui il sistema è installato.

Questi sistemi GAMA sono progettati per mantenere costante la qualità degli inchiostri durante il processo di stampa e ridurne il consumo insieme al solvente. In base ai test eseguiti in produzione a diverse temperature, si è riscontrato un risparmio minimo del 10% di inchiostro e del 25% di solvente. Simulando scenari con temperature diverse, a 40 e a 24 gradi, per una roto a 10 colori si è calcolato un ritorno dell’investimento dopo soli 18 mesi. Se a questo aggiungiamo i risparmi di tempo e materiale per tempi di avviamento più veloci, il ritorno dell’investimento si riduce a 12 mesi. Visti gli ottimi risultati dei primi sistemi, il G1000 sarà presentato ufficialmente alla prossima fiera K, che si terrà a Düsseldorf dal 16 al 23 ottobre 2019.