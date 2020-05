Huhtamäki: tempi di produzione lastre ridotti grazie a Flint Group

La sfida principale di Huhtamäki è l’uniformità nella qualità di stampa sui differenti supporti utilizzati. Da qui la decisione di investire in un nuovo sistema di produzione lastre di Flint Group, composta da nyloflex® Xpress Thermal System, nyloflex® Exposure F IV ECLF, nyloflex® XPM e le lastre termiche ThermoFlexX 60.

“È stata la scelta giust per le nostre esigenze. L’elevata qualità di stampa, il sistema privo di solventi e praticamente nessun VOC ci hanno convinti da subito”, dice Erno Virkki, direttore di produzione di Huhtamäki.

nyloflex® Xpress Thermal System F IV consuma fino all’88% in meno di elettricità grazie al sistema di preriscaldamento IR a onde corte. Pertanto, non sono richiesti refrigeratori o sistemi di trattamento del vapore. Bastano 45 minuti per ottenere una lastra termica di alta qualità dall’esposizione alla finitura.

ThermoFlexX 60 è un espositore per lastre flessografiche con dimensioni massime di 1067 x 1524 mm ideale per la banda larga.

“Installando il sistema termico nyloflex® Xpress, i tempi di risposta alle nostre esigenze di produzione sono notevolmente più rapidi. La produzione di una lastra richiede meno di un’ora. Con le vecchie apparecchiature, il tempo di risposta era di un’intera giornata, quindi abbiamo constatato un notevole miglioramento della produttività”, spiega Virkki.“Con il sistema termico nyloflex® Xpress siamo in grado di soddisfare i requisiti di una produzione più sostenibile. La gestione dell’installazione dell’attrezzatura e della formazione dei nostri collaboratori da parte del team del Gruppo Flint sono andati molto bene e in tempi record. Stiamo usando questa soluzione da un paio di mesi e siamo molto soddisfatti. La qualità di stampa è eccezionale e non abbiamo riscontrato alcun problema relativo alla produzione”, conclude Erno Virkki.