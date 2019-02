hubergroup lancia una serie di inchiostri conforme per la stampa di imballaggi alimentari

La serie di inchiostri MGA NATURA per imballaggi alimentari offset a foglio, supera diversi requisiti normativi Europei e Statunitensi per l’imballaggio alimentare

A causa di una sempre più severa e regionalmente variabile legislazione relativa all’utilizzo degli inchiostri da stampa per imballaggio alimentare, gli stampatori si trovano costretti ad utilizzare diverse tipologie di inchiostri per soddisfare le regolamentazioni dei mercati Europei e Nord Americani. Questo ha reso le catene di approvvigionamento già complesse ancora più complicate, poiché gli stampatori si sforzano per rispettare determinati requisiti normativi per i limiti di migrazione dell’inchiostro e delle materie prime, che differiscono da una regione all’altra.

Per aiutare gli stampatori ad affrontare più facilmente questa sfida, hubergroup ha reinventato la sua serie MGA NATURA trasformandola in un inchiostro che rispetta, in una sola formula, tutti gli Standard FDA e tutte le normative EC in materia di stampa di imballaggi alimentari. Questo si traduce in ridotte procedure di approvazione ed in una crescente flessibilità produttiva per i Brand Owners, mentre stampatori e converter non dovranno più tenere ampie scorte di magazzino di differenti tipologie di inchiostro ed eseguire costosi e lunghi lavaggi macchina in funzione del paese di destinazione del prodotto finito.

L’integrazione Verticale Migliora La Flessibilità Della Formulazione Degli Inchiostri hubergroup

La straordinaria capacità di hubergroup di sviluppare e produrre le proprie materie prime personalizzate, è stata la chiave di questo successo. I chimici hanno scoperto un metodo per includere nella formulazione della serie MGA NATURA una materia prima ben valutata, completamente biocompatibile, ma ancora inutilizzata. “Il personale ricerca e sviluppo ha svolto un lavoro eccezionale inventando questa formula d’inchiostro unica a livello mondiale!” dice Taner Bicer, Direttore del Dipartimento di Tecnologia. “Sono stati in grado di identificare, di ottenere l’approvazione e di introdurre la nuova sostanza, riducendo significativamente i rischi di migrazione, superando così i requisiti normativi in molte regioni e soddisfacendo requisiti più severi in altre.”

Le rigide linee guida MGA di hubergroup in materia di stampa di imballaggi alimentari, garantiscono che l’inchiostro sia prodotto in conformità con tutti gli standard – inclusi i requisiti di Good Manufacturing Practice (GMP). Questi nuovi inchiostri sono costituiti da sostanze che non migreranno o che comunque sono state approvate per il contatto con alimenti. La possibile migrazione è ben al di sotto dei limiti previsti per legge e sia i Brand Owners che gli stampatori possono essere certi che i prodotti a marchio MGA non contengono impurità o sostanze indesiderate che potrebbero minare la conformità degli imballaggi alimentari. I nuovi inchiostri MGA NATURA sono disponibili a livello globale a partire da Gennaio 2019 e includono sia gli inchiostri di quadricromia che gli inchiostri Pantone e a campione.

“Siamo lieti di presentare questo nuovo prodotto per la stampa di imballaggi alimentari, l’inchiostro per packaging più sicuro sul mercato”, aggiunge Bicer. “Indipendentemente dal luogo del mondo in cui sono diretti gli stampati o da quale Paese proviene l’inchiostro, ai prodotti a marchio MGA NATURA non sarà imposta nessuna restrizione in relazione al rispetto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza alimentare.