HP Technical Main Sponsor dell’evento digitale Viscom Italia Hyper Reality 2020

Grazie al collegamento virtuale con il Centro Demo HP a Barcellona sarà possibile esplorare il mondo delle tecnologie a base acqua HP, attraverso un percorso nel cuore della ricerca e sviluppo dell’azienda a Barcellona. I visitatori verranno accolti in un centro demo di oltre 500 m2, che spazia dalle tecnologie Indigo e

Webpress, alle tecnologie a getto termico per la stampa di grande formato. HP è l’unica azienda nel mondo della stampa che può vantare un così vasto portafoglio di tecnologie completamente green, con inchiostri a base acqua e rigorose certificazioni ambientali, che permettono di offrire una straordinaria varietà di applicazioni.

Nel corso del webinar dedicato al mondo Green invece HP mostrerà come continua a definire gli standard per una stampa più sostenibile. Riconosciuta come una delle aziende più sostenibili al mondo, HP è in grado di affrontare, e spesso anticipare, i requisiti ambientali correnti e promuovere il cambiamento di un intero settore. Obiettivo di questo appuntamento nello specifico è fare chiarezza sull’argomento stampa grande formato e certificazioni green, oltre a riflettere sui comportamenti e le azioni da intraprendere per iniziare un percorso di attenzione verso la sostenibilità.

Tra i vari mercati a cui si rivolge la stampa digitale di grande formato, quello della stampa per l’interior decoration rappresenta maggiori opportunità di crescita. Sempre più aziende, studi professionali, locali pubblici, hotel, ristoranti, bar, negozi e privati desiderano arricchire e personalizzare i propri ambienti di lavoro e i propri spazi abitativi con soluzioni personalizzate e sostenibili. Nel corso del webinar dedicato, HP mostrerà come le sue soluzioni siano le più adatte a rispondere alle esigenze di qualità e sicurezza richieste da questo mercato.

Infine, un ulteriore appuntamento è dedicato alle rivoluzionarie stampanti HP Latex serie R edizione 2020 che permettono di stampare sia su supporti rigidi che flessibili con inchiostri a base acqua. Stampe eccezionali su una incredibile varietà di substrati, per essere competitivi in tutti i settori, dal retail alla decorazione di interni, dagli allestimenti alla grafica per vetrine, dalle insegne per esterni al packaging per lavori in piccole tirature, dal wrapping con il bianco alla termoformatura.