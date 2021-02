HP: nuova gamma di stampanti Latex

Dopo un anno di cambiamenti nel settore del large format, la serie HP Latex 700 e 800 introduce nuove caratteristiche che consentono ai PSP di essere più agili, affrontare progetti particolarmente impegnativi e accettare i lavori di maggior valore. Il nuovo portafoglio offre anche flussi di lavoro veloci che aiutano le aziende a rispettare le scadenze, migliorando al contempo la loro sostenibilità.

“Quando si parla di HP Latex, si pensa alla possibilità di accettare qualsiasi richiesta del cliente, indipendentemente dai rapidi cambiamenti di programma o dalle esigenze di applicazione. Soddisfare le scadenze con garanzie di sicurezza per l’operatore e l’ambiente, poiché, con HP Latex, ogni scelta in ambito signage e decor diventa sostenibile”, ha dichiarato Roberto Giorgio, Regional Manager Large Format HP Italy.

“Il nuovo portafoglio Latex 700 e 800 permetterà ai PSP di soddisfare le richieste dei clienti nel prossimo “next normal” e abbracciare progetti più ambiziosi, con la certezza che il lavoro verrà portato a termine”.

La nuova gamma HP Latex è composta da quattro device – HP Latex 700 e 800, e HP Latex 700W e 800W che offrono per la prima volta l’inchiostro bianco. Si tratta dell’inchiostro più bianco disponibile sul mercato che non ingiallisce nel tempo, permettendo alle aziende di stampa di ottenere contorni più nitidi e di aggiungere più contrasto ai fondi più scuri.

Nel frattempo, grazie alle testine di stampa rinnovate che possiedono più ugelli e raggiungono una velocità fino a 36 m2/hr (388 ft2/hr) HP Latex 800 e 800W offrono livelli di produttività superiori del 50% rispetto ai precedenti modelli HP. I lavori di stampa eseguiti sulla nuova serie 700/800 presenteranno colori vivaci e dettagli delle immagini e del testo più precisi, anche a velocità di stampa più elevate. Dal punto di vista operativo, HP PrintOS consente inoltre ai PSP di monitorare e controllare le stampanti utilizzando un’interfaccia basata su cloud che possono utilizzare ovunque e in qualsiasi momento.

Una recente ricerca HP rivela che l’85% dei clienti PSP oggi richiede prodotti e procedure sostenibili. Per soddisfare questo requisito, i nuovi prodotti Latex si basano sul pluriennale impegno di HP nella stampa sostenibile. Tutti e quattro i dispositivi della serie HP Latex 700 e 800 utilizzano HP Eco Carton – una cartuccia realizzata con materiale cardboard, in grado di ridurre dell’80% la quantità di plastica utilizzata. Anche gli inchiostri HP a base d’acqua sono ecologici.

HP Latex Print and Cut Plus ottimizzato

Tra le novità, HP ha anche presentato un portafoglio aggiornato di Latex Print and Cut completamente compatibile con le serie Latex 700 e 800. Dotati dell’ultimo software Raster Image Processor (RIP) e di cutter di contorno completamente nuovi, i dispositivi consentono una migliore usabilità – rendendo i lavori più facili e intuitivi che mai per le applicazioni di signage e stampa decorativa.

Le nuove funzionalità includono una precisione di taglio ottimizzata attraverso le configurazioni avanzate dell’Optical Position System (OPOS). Come risultato di questo miglioramento, il plotter da taglio HP legge le linee nere interne lungo il lavoro ed esegue misurazioni aggiuntive, ulteriormente supportate da nuovi codici a barre HP posti sui fogli stampati per identificare i lavori. Il taglio sulle nuove soluzioni di stampa Latex 64 e 54 Plus è ottimizzato da una maggiore forza di taglio fino a 600gr. Questo garantisce la pressione necessaria per assicurare prestazioni accurate anche su supporti più spessi.

La user experience sull’interfaccia touch screen a colori è altamente responsive e include un menu ottimizzato, rendendo l’intera soluzione semplice da utilizzare. Il media basket presenta anche un design raffinato e un ingombro minore quando è piegato, consentendo alle aziende di utilizzare meglio lo spazio.

HP PageWide XL rinnovata

Completa le novità presentate da HP la suite HP PageWide XL per soluzioni di stampa di grande formato. Rivolti alle grandi e medie aziende, così come ai centri stampa che collaborano con i settori dell’architettura, ingegneria e costruzione, i nuovi dispositivi HP PageWide XL forniscono soluzioni veloci, semplici e sicure.

Per i responsabili IT e i progettisti CAD delle grandi e medie aziende, la sicurezza è una priorità. Le nuove soluzioni PageWide XL rispondono a questa esigenza con nuove funzionalità per tutelare le aziende in un mondo sempre più connesso, tra cui HP SecureBoot, Whitelisting e HP Connection Inspector – rendendo le stampanti della nuova gamma PageWide XL le più sicure al mondo.