HP fonda Digital Pack, il primo consorzio dedicato alla stampa digitale di cartone ondulato

HP ha annunciato la costituzione di Digital Pack, il primo gruppo di networking di stampa digitale focalizzato su imballaggi e display in cartone ondulato.

L’associazione riunisce trasformatori di cartone ondulato in Nord America e in Europa occidentale che possiedono macchine HP PageWide per cartone ondulato e le usano per produrre grossi volumi. In futuro, la rete si espanderà in altre regioni per diventare sempre più globale.

“L’obiettivo di Digital Pack è rendere la stampa digitale più semplice e migliore per i brand”, ha dichiarato Jim Beard, COO di Vanguard Packaging, membro fondatore di Digital Pack. “La nostra associazione multiregionale intende soddisfare gli elevati standard dei marchi per grafiche stampate su cartone ondulato, gestione dei processi e qualità della stampa digitale”.

L’obiettivo di Digital Pack è quello di consentire al marchio di avere successo con imballaggi e display stampati digitalmente, garantendo maggiore velocità, efficienza e flessibilità per risultati positivi nell’ambito del marketing e di tutta la catena di fornitura.

L’associazione si riunisce regolarmente nelle sedi nordamericane ed europee per perseguire e sviluppare nuovi modi per aggiungere valore alle modalità di approvvigionamento di materiali in cartone ondulato per i marchi. Tra le iniziative anche programmi educativi, white paper, video e altri strumenti per informare e ispirare i marchi sulle opportunità di valore possibili con la stampa digitale. Verranno inoltre eseguite ricerche per semplificare il processo di creazione dei file grafici, il flusso di lavoro di prestampa e i processi produttivi per soddisfare i rigorosi requisiti di qualità dei marchi. In questo percorso di sviluppo è inclusa la capacità di ciascun trasformatore di sfruttare e scalare le soluzioni e i servizi tecnologici di HP attraverso la rete di Digital Pack.

I contenuti educativi per i brand saranno continuamente sviluppati e aggiornati sul sito web digitalpack.com incluse storie di successo di campagne e progetti per la stampa digitale su cartone ondulato. I marchi saranno invitati a visitare frequentemente il sito Web per conoscere le nuove applicazioni, per ispirarsi alle storie di successo di altri marchi e/o per collegarsi direttamente a un membro di Digital Pack.