HP espande il portfolio di stampanti HP Latex serie R

HP ha annunciato l’ampliamento della gamma di stampanti ibride HP Latex R con la stampante R1000 per la stampa su materiali rigidi e flessibili. Progettata per un’ampia varietà di applicazioni ibride tra cui cartellonistica ed espositori, il portfolio in espansione garantisce libertà di scelta, valore e versatilità, offrendo al tempo stesso tecnologie innovative come la tecnologia di stampa HP Latex Rigid e l’inchiostro HP Latex White.

“I fornitori di servizi di stampa sono alla ricerca di nuovi modi per aumentare la produzione e ampliare le applicazioni, investendo in tecnologie di stampa innovative come i supporti rigidi e l’inchiostro bianco per sfruttare tutte le possibilità di stampa”, ha affermato Joan Pérez Pericot, General Manager della divisione HP Large Format Graphics Business di HP Inc. “L’ultima aggiunta alla nostra serie di stampanti HP Latex R offre una soluzione di stampa versatile e innovativa, che consente alle aziende di medie dimensioni di cogliere nuove opportunità e favorire la crescita.”

Il portfolio attuale include la stampante HP Latex R2000, progettata per i fornitori di servizi di stampa per cartellonistica di grandi dimensioni, che richiedono un flusso di lavoro efficiente e capacità di produzione di volumi elevati. Con il debutto della stampante HP Latex R1000, HP va ancora più in avanti, per offrire il massimo valore in un unico dispositivo. Pensata per le aziende in espansione con vincoli di investimenti e di spazio, questa stampante versatile offre un unico set di inchiostri per una vasta gamma di supporti flessibili e rigidi, comprese applicazioni per il settore retail, segnaletica esterna, vetrofanie, decorazioni ed elementi grafici per eventi e mostre.

La nuova stampante è dotata di cartucce di inchiostro da tre litri (a differenza del modello più grande con cartucce da cinque litri) ed è progettata per gestire materiali fino a 1,64 metri di larghezza e fino a 5 cm di spessore, mentre il modello R2000 produce stampe fino a 2,5 metri di larghezza e fino a 5 cm di spessore.