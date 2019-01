Hop Industries presenta una guida per la stampa offset su plastica

Hop Industries, produttore della carta sintetica durevole Hop-Syn, annuncia la disponibilità di una nuova guida con suggerimenti e consigli per la stampa offset su supporti in plastica: “Consigli per garantire la qualità nella stampa offset”. Si tratta di un pratico manuale di riferimento per gli operatori di stampa per garantire risultati costanti e uniformi durante tutto il processo di stampa. È possibile richiedere una copia gratuita della guida compilando il modulo online sul sito dell’azienda (www.hopsyn.com).

“La stampa su supporti durevoli richiede attenzione relativamente ad alcuni aspetti, come l’umidità, l’adesione dell’inchiostro e l’attrito, per garantire risultati costanti. La nostra nuova guida fornisce agli operatori le informazioni di cui hanno bisogno per tenere sotto controllo i processi”, commenta Jack Smith, vicepresidente senior di Hop Industries.

La stampa su materiali plastici come la carta sintetica Hop-Syn presenta numerosi vantaggi, in particolare per le applicazioni che richiedono durata e impatto elevato. La guida aiuta gli operatori di stampa a evitare le comuni problematiche di stampa relative all’essiccazione dell’inchiostro, alla sequenza di colori, all’insufficiente equilibrio inchiostro/acqua e altro ancora.

Hop-Syn è una carta sintetica da stampare in offset, una tecnologia di stampa che molti fornitori di servizi di stampa preferiscono. È anche uno dei migliori supporti certificati dai grandi marchi grazie al risultato di elevata qualità e alle proprietà ecocompatibili. Hop-Syn è disponibile in più grammature per adattarsi a tutte le applicazioni di stampa come display POP, banner, blockout e pannelli retroilluminati, nonché insegne da appendere, copertine di libri, carte geografiche e altro.

Hop-Syn® è una divisione di Hop Industries Corp. con sede a Lyndhurst, NY. Hop-Syn è una carta sintetica costituita da resine di polipropilene (PP) e carbonato di calcio (CaCO3), che garantiscono una maggiore durata e resistenza agli agenti atmosferici rispetto alle carte tradizionali. Gli utilizzatori usano Hop-Syn per stampare grafiche di alta qualità in offset, offset UV, flexo, serigrafia, inkjet UV o trasferimento termico. Ogni grammatura Hop-Syn ha caratteristiche uniche per adattarsi all’applicazione, da cui la frase “La carta specifica per ogni applicazione”. Se i clienti necessitano di una carta pieghevole per una carta geografica, c’è una grammatura anche per quest’applicazione. Se i clienti hanno bisogno di un certo spessore per un’insegna POP, c’è un prodotto anche per quello. Se hanno bisogno di trasparenza per una scatola luminosa o se hanno bisogno di un’opacità extra per un block out da vetrina, avranno sempre a disposizione il materiale più adatto.