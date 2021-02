Highcon ed EFI annunciano una partnership globale

Highcon ed EFI hanno annunciato un accordo di partnership globale. Grazie alla condivisione di un gruppo comune di clienti e alla capacità di EFI di fornire soluzioni software ERP specifiche per il settore, l’obiettivo è di offrire al mercato una soluzione integrata per una produttività e un flusso di lavoro end-to-end, fornendo una base flessibile per la crescita digitale.

Le suite EFI Packaging ed EFI Corrugated offrono vantaggi in termini di produttività mirati ad aree di business specifiche per ridurre gli scarti e l’inefficienza nel processo di produzione degli imballaggi, consentendo risparmi sui costi con eCommerce integrato, ERP e acquisizione dati di produzione.

“Consideriamo il mercato del cartone ondulato digitale un’area in forte crescita. Le soluzioni EFI Nozomi hanno iniziato a rivoluzionare il settore e come parte della nostra visione olistica del mercato abbiamo identificato Highcon come leader nel passaggio successivo del processo digitale: la finitura digitale. Le loro soluzioni digitali di taglio e cordonatura consentono il tipo di produzione su richiesta che può portare i clienti al successo. Siamo entusiasti del nostro potenziale che ci permette di affrontare il mercato”, commenta Ken Hanulec, VP Worldwide Marketing di EFI.

Nella nuova versione dei software Highcon Euclid e Highcon Beam, i clienti Highcon potranno integrarsi con il portale per gli ordini online dei clienti EFI MarketDirect PackCentral e il software EFI Auto-Count® 4D, che raccoglie automaticamente dati di produzione accurati e aggiornati per macchine da stampa digitali e dispositivi di taglio.

“In EFI abbiamo costantemente concentrato i nostri sforzi sulla promozione della produttività dei clienti e abbiamo rilasciato una suite completa di soluzioni per la produttività per l’industria degli imballaggi. Sono rimasto impressionato dall’impegno di Highcon per aumentare l’efficienza dei clienti e siamo lieti di collaborare con loro per ottimizzare la trasformazione digitale e i flussi di lavoro di produzione”, dice Gaby Matsliach, Senior VP, General Manager, EFI Productivity Software.

Questa promettente partnership migliorerà in modo significativo i tempi di consegna per lo sviluppo di materiale stampato creando una catena di fornitura completamente ottimizzata che riunisce acquirenti, stampatori e tecnologie di trasformazione digitale attraverso una solida connettività a due sensi. Questa piattaforma completa offre un valore reale alle aziende che cercano di migliorare l’efficienza, gestire e ottimizzare carta e inventario, ridurre gli scarti di processo e migliorare i profitti sfruttando l’automazione.

“Siamo entusiasti di lavorare con EFI per una soluzione digitale veramente end-to-end: le piattaforme Nozomi e Beam combinate con l’automazione del flusso di lavoro che risponderà alle esigenze del mercato per la sostenibilità e l’efficienza della produzione in un’ottica Industria 4.0. La collaborazione con altri attori del settore nello spazio digitale è una parte fondamentale della nostra strategia go to market e continueremo su questa strada dimostrando il nostro impegno a fornire la migliore soluzione a completamento dei limiti intrinseci del processo convenzionale”, ha concluso Shlomo Nimrodi, CEO di Highcon.