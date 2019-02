Heidelberg sigla un accordo a livello nazionale con Xeikon Prepress NV

Heidelberg Italia firma un accordo di commercializzazione e assistenza a livello nazionale con Xeikon Prepress NV, ampliando in questo modo la propria gamma di prodotti. L’introduzione riguarda una linea completa di cinque Computer-to-Plate (Ctp) a marchio ThermoFlexX, con formati che vanno dai 20 pollici (508 mm) per il mondo degli stampatori di etichette, fino a quello 80 pollici (2032 mm) per il settore dell’imballaggio flessibile e del cartone. Tutte le macchine sono dotate di innovative tecnologie e di accessori “smart”, che danno modo di massimizzare la produttività.

Grazie a questo accordo, Heidelberg rafforza la propria offerta su un mercato, quello delle lastre, in cui è presente da sempre grazie alla storica rappresentanza delle lastre Nyloflex di Flint Group – di cui Xeikon Prepress fa parte dal 2015. La linea ThermoFlexX, infatti, rappresenta un ampliamento della proposta attualmente rivolta a service e stampatori flexo, permettendo di aggiungere alla linea Gallus per la stampa di etichette la soluzione per la prestampa.

La commercializzazione della linea ThermoFlexX è già attiva.