Heidelberg riorganizza il consiglio di amministrazione, Stephan Plenz lascerà la società

Stephan Plenz (54 anni), membro del consiglio di amministrazione responsabile della tecnologia e della divisione Heidelberg Digital Technology, lascerà la società di comune accordo al termine del suo attuale contratto nel giugno 2020. Il consiglio di sorveglianza e il consiglio di amministrazione di Heidelberg ha deciso di razionalizzare ulteriormente le strutture di gestione e ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione nell’ambito della trasformazione digitale dell’azienda. In futuro, il reparto tecnologico sarà guidato da Rainer Hundsdörfer, presidente del consiglio di amministrazione, mentre gli acquisti passeranno al dipartimento finanziario guidato dal suo direttore Marcus Wassenberg. Le vendite e la digitalizzazione saranno concentrate presso il Chief Digital Officer Prof. Dr. Ulrich Hermann. Il passaggio di funzioni inizierà immediatamente.

L’ingegnere meccanico Plenz è stato in Heidelberg per oltre 30 anni. È membro del consiglio di amministrazione dal 2008 e, oltre alle divisioni macchine a foglio, digitale, etichette e post-stampa, è anche responsabile della ricerca e sviluppo, acquisti e produzione. Il consiglio di vigilanza desidera ringraziare Ste-phan Plenz per i suoi sforzi che hanno avuto grande successo: “Stephan Plenz ha svolto un ruolo chiave nel far crescere e cambiare Heidelberg per un lungo periodo di tempo. Vorremmo in particolare ringraziarlo per aver avviato un moderno sito produttivo in Cina e per la creazione di un portafoglio di prodotti innovativi e di successo che consentirà a Heidelberg di andare verso un futuro digitalizzato. Mi piacerebbe sottolineare lo speciale impegno in tempi di grande cambiamento della nostra industria”, ha dichiarato Siegfried Jaschinski, presidente del consiglio di vigilanza.