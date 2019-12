Le lastre Flint Group, di cui Heidelberg Italia è distributore ufficiale dal 1967, hanno avuto un ruolo di rilievo al BestinFlexo dello scorso 21 novembre, dove sono stati ben 11 i lavori premiati, stampati in flessografia proprio con lastre Flint, facendo seguito ai premi ottenuti nel 2018 (13) e nel 2017 (10), per un totale di 34 riconoscimenti in tre anni, a testimonianza della qualità ottenibile con questi materiali.