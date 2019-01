Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) sta cercando di migliorare ulteriormente la sua posizione sul mercato del packaging, portando la sua partnership commerciale di lunga data con Masterwork Group Co., Ltd., il più grande produttore cinese di fustellatrici e macchine goffratrici con lamina a caldo, a un livello completamente nuovo. Con sede nella città cinese di Tianjin, Masterwork acquisirà circa l’8,5 % delle azioni Heidelberg con un aumento di capitale, con esclusione dei diritti di sottoscrizione degli azionisti. L’attuazione di tale misura relativa al capitale è soggetta all’approvazione del consiglio di sorveglianza di Heidelberger Druckmaschinen AG. L’aumento di capitale proposto offre a Heidelberg l’opportunità di acquisire un ulteriore investitore di riferimento in una prospettiva di investimento a lungo termine e di rafforzare il proprio capitale. Previa approvazione degli organismi competenti di entrambe le parti e delle autorità cinesi, la misura patrimoniale dovrebbe avvenire provvisoriamente entro la fine del primo trimestre del 2019. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è fissato a 2,68 EUR. Se il prezzo di mercato supererà in modo significativo il prezzo di emissione previsto, questo sarà rinegoziato in linea con i requisiti di legge. I fondi che Heidelberg genera con l’aumento di capitale saranno utilizzati per accelerare il suo processo di sviluppo digitale (digitalizzazione di prodotti, processi e modelli di business, per esempio) e per il finanziamento generale delle attività. Masterwork supporta la strategia di Heidelberg e dimostra il suo chiaro impegno per una collaborazione a lungo termine. Heidelberg sta attualmente valutando e discutendo se ottenere una partecipazione in Masterwork a livello azionario.

“Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di Heidelberg sono lieti che la nostra collaborazione di lunga data e di successo con Masterwork diventi più forte. Ciò apre ulteriori possibilità nel crescente settore della stampa di imballaggi, in particolare in Cina, il più grande mercato del mondo. Ci aspettiamo un migliore utilizzo delle capacità nei nostri impianti in tutto il mondo, e questo ci renderà molto più efficienti, ma vorrei sottolineare che ciò non indebolirà i nostri siti in Germania. Siamo soddisfatti che con Masterwork guadagniamo un altro investitore a lungo termine che crede fermamente nelle capacità, nella strategia e nelle potenzialità innovative dell’azienda nel futuro”, ha commentato Rainer Hundsdörfer, CEO di Heidelberg.

“Heidelberg è il nostro partner ideale per sfruttare congiuntamente il potenziale di crescita nel mercato della stampa di imballaggi. La quota di partecipazione che avremo in questa società consolidata e leader del mercato mondiale conferma la nostra presenza per un lungo periodo e siamo certi che Heidelberg abbia adottato la strategia giusta”, afferma Li Li, presidente di Masterwork.