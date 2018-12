Heidelberg e Flint: incetta di premi al BestinFlexo 2018

Grande protagonista della serata BestinFlexo 2018 è stata Flint, rappresentata da sempre sul mercato italiano da Heidelberg Italia, che si è aggiudicata 13 dei 36 premi complessivi, guadagnandosi la palma di azienda più premiata tra quelle in gara come fornitrici di lastre flessografiche. Di questi 13 riconoscimenti, 4 hanno vinto il primo premio. Il risultato rappresenta un miglioramento della già notevole edizione 2017, quando le lastre Flint vinsero 10 premi.

Le categorie in cui l’accoppiata Flint-Heidelberg è risultata vincitrice spaziano tra i vari segmenti applicativi – dal film alla carta/cartoncino, dal cartone ondulato all’uso creativo/innovativo del processo flessografico, e in ognuna di queste applicazioni è stata utilizzata una linea della gamma Flint Nyloflex dedicata (Ace, Art, Nef).