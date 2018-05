Heidelberg diventa un “Centro ad elevate prestazioni della Germania per la tecnologia di stampa”

In qualità di membro dell’alleanza mondiale WorldSkills International, uno dei compiti principali di WorldSkills Germania è quello di organizzare competizioni nazionali professionali e fornire la migliore formazione possibile ai vincitori per i “Campionati mondiali delle professioni”. Con questo obiettivo, in tutta la Germania sono operativi 20 centri statali e federali nei diversi ambiti professionali. Il nuovo centro di Wiesloch-Walldorf è l’unico in Germania per il settore della tecnologia di stampa. Con i suoi numerosi macchinari, il centro offre le migliori opportunità di formazione per giovani e ambiziosi stampatori fino a 22 anni. I campionati nazionali per la professione di tecnico di stampa con otto concorrenti si svolgono tradizionalmente a Heidelberg, il prossimo avrà luogo a ottobre. Quest’anno per la prima volta anche i campionati tedeschi dei progettisti di media digitali e stampa si svolgeranno a Wiesloch-Walldorf.

Imparare grazie a una competizione: un concetto didattico

I vincitori si qualificano per i campionati del mondo che si tengono ogni due anni e potranno prepararsi molto bene durante i mesi di addestramento intensivo nel nuovo centro federale ad elevate prestazioni di Heidelberg. Uno dei focus qui è la stampa digitale. “Con questo impegno, stiamo dimostrando ancora una volta che facciamo molto per lo sviluppo della nostra industria e in questo caso per la formazione di giovani talenti”, sottolinea Rainer Haus, responsabile dello sviluppo delle

risorse umane di Heidelberg. L’azienda fornisce anche le attrezzature per i campionati del mondo che si tengono ogni due anni. Durante le ultime competizioni nel 2017 ad Abu Dhabi, circa 1.300 partecipanti provenienti da 78 paesi hanno trascorso quattro giorni gareggiando in 60 diverse discipline sulla base di un progetto. La prossima competizione globale si svolgerà nel 2019 a Kazan in Russia, il 45° evento di questo tipo.

La qualifica di ” Centro ad elevate prestazioni della Germania” è stato ufficialmente assegnato mercoledì, 11 aprile 2018, durante una piccola cerimonia nell’ambito di un Campus Day per le scuole professionali. Il certificato di nomina è stato assegnato da Hubert Romer, CEO di WorldSkills Germania. “Heidelberger Druckmaschinen AG come nostro partner di lunga data ha più che soddisfatto i requisiti di un centro prestazioni federale”, ha dichiarato.