Guandong: dagli elettrodi riciclati nasce la nuova linea Magnet & Ferro

Dagli scarti della produzione industriale degli elettrodi, destinati alle discariche, nasce la nuova generazione di Magnet & Ferro messa a punto da Guandong: supporti “antichi” rielaborati in chiave green che offrono nuove soluzioni applicative per l’interior e la wall decoration. La linea messa a punto dello Specialista delle Specialità viene prodotta utilizzando grafite e polvere di ferro 100% riciclate. “Con questa nostra scelta, solo nel 2019, abbiamo riciclato 19 tonnellate di grafite e polvere di ferro, che sarebbero altrimenti finite in discarica o, peggio, sotto terra, con evidenti ricadute ambientali”, commenta Daniele Faoro, Amministratore Delegato di Guandong.

Sostenibilità e qualità sono i key point delle soluzioni ad alto tasso di innovazione messe a punto dal reparto R&D di Guandong che, oltre all’effetto WOW, offrono il valore aggiunto dell’’ecosostenibilità assicurata dal sigillo di garanzia Greenlife®. Un marchio registrato da Guandong parecchi anni fa “quando il rispetto ambientale era un credo e non una moda”, commenta Fabio Elmi, Direttore Ricerca & Sviluppo di Guandong, confermando il sentiment aziendale. “Sentiamo il dovere morale di realizzare prodotti con tutte le caratteristiche tecniche e tecnologiche richieste per applicazioni ecosostenibili. Per questo utilizziamo la maggiore percentuale possibile di riciclato di linea e realizziamo prodotti con resine selezionate in modo che in fase di smaltimento lo scarto sia totalmente riciclabile e/o assimilabile al Rifiuto Solido Urbano (RSU)”.

La gamma M&F (Magnet & Ferro) offre illimitate combinazioni che consentono l’applicazione in sovrapposizione (overlapping). Una soluzione estremamente versatile che permette di creare pareti comunicanti dove il messaggio può essere cambiato in pochissimo tempo, con estrema facilità. Una proposta per l’interior decoration che conferma l’ormai celebre claim di Guandong “Cambia la tua immagine in 1 minuto”, già molto apprezzata da allestitori, stampatori, installatori, architetti e designer.

“È sicuramente importante offrire prodotti che sappiano rispondere alle tendenze del mercato, e se oggi il mercato è travolto da un’andata di green, noi stiamo lavorando in questa direzione da parecchio tempo e abbiamo già pronte una moltitudine di proposte, in linea con la nostra etica professionale”, conclude Faoro.