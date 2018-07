Guandong: c’è la nanotecnologia dietro ai materiali innovativi proposti per l’in-store promotion

Correva l’anno 2015 quando, in occasione di Fespa, Guandong presentava per la prima volta un concept totalmente inedito, destinato a rivoluzionare in breve tempo la comunicazione in-store: lo Spot Déco. Da allora Guandong e il suo reparto R&D non si sono mai fermati e di anno in anno hanno messo a punto una gamma completa di supporti di stampa ad alto tasso di innovazione studiati appositamente per messaggi e promozioni sempre più “just in time”. Velocità, immediatezza e semplicità di installazione sono infatti le chiavi dello Spot Déco firmato Guandong, concepito espressamente per rispondere al claim: “Cambia il tuo messaggio in 1 minuto”.

“Tre anni fa siamo partiti dall’intuizione che in un contesto come quello attuale, in cui la comunicazione in tempo reale fa da padrona, anche le attività promozionali sul punto vendita dovessero necessariamente adeguarsi ai ritmi di quello che siamo abituati a vedere online” – sottolinea Edoardo Elmi, presidente di Guandong. – “Ci siamo dunque fatti portavoce di questa esigenza e abbiamo intrapreso per primi un processo di culturizzazione lungo tutta la filiera, dagli utenti finali agli stampatori, dai retailer ai distributori”.

Ora quell’intuizione è diventata reale, è stata compresa e fatta propria anche da altri player e si è trasformata in un vero e proprio mercato, in cui Guandong continua a ricoprire il ruolo di trendsetter grazie ai due principali asset su cui da sempre fonda la propria attività: l’ascolto del cliente e il monitoraggio dei trend che alimentano costantemente l’attività R&D. Il tutto con il valore aggiunto di un’esperienza già consolidata e di un know-how tecnico esclusivo.

Non a caso l’offerta Guandong vanta ad oggi una gamma unica e sempre più ampia di materiali tecnologicamente avanzati e altamente performanti, studiati per essere compatibili con i principali sistemi di stampa di ultima generazione, dall’inkjet UV delle stampanti desktop alle stampanti laser in dotazione ai service di cui, secondo Guandong, entro il prossimo triennio saranno dotati tutti i centri commerciali.

Tra i best seller il rivoluzionario Wally, perfetto esempio di nanotecnologia applicata messo a punto dal R&D di Guandong. Questo straordinario supporto è estremamente facile da applicare su qualsiasi superficie liscia, dal vetro al legno, dal metallo alla carta, totalmente privo di colla, lavabile e riposizionabile infinite volte grazie alla forza di aggrappaggio data dalle sue oltre 4 milioni di micro ventose al mq. Altra novità in casa Guandong la nuova divisione aziendale Magnus, presentata ufficialmente a Fespa 2018. Materiali non più in rotolo ma in foglio, non più large format ma in formato A3 Plus per stampe laser e stampe desktop UV, ideali per l’utilizzo in luoghi pubblici come i centri commerciali. “La rivoluzione è già in atto e ancora una volta siamo pronti a guidarla”, attesta Daniele Faoro, Managing Director Sales di Guandong.