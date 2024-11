“Un’edizione all’insegna delle conferme e delle novità“: è così che il management di Guandong commenta a caldo la partecipazione a Viscom 2024. Alla kermesse milanese, l’azienda ha rafforzato ancora una volta la sua leadership europea di “Specialista delle Specialità”, che si traduce nel continuo sviluppo di materiali innovativi in grado di rispondere efficacemente alle richieste di un mercato maturo, competitivo e sempre più esigente in termini di prestazioni ed ecocompatibilità.

Riflettori puntati su due novità, Poly-Banner e Fiberboo, presentate in anteprima al mercato italiano, a testimonianza dell’impegno di Guandong nella messa a punto di soluzioni sostenibili certificate dal marchio di garanzia Greenlife for Digital Media, coniato e registrato nel 2010.

Poly-Banner è l’ultimo nato della gamma PVC-free by Guandong ed è realizzato al 100% con resina poliolefinica che rende questo supporto 100% riciclabile. Composto per il 75% da materiali riciclati, questo prodotto combina elevata qualità di stampa e versatilità, risultando ideale per applicazioni indoor e outdoor senza la necessità di trattamenti aggiuntivi. Fiberboo è un tessuto biodegradabile e compostabile a base di fibre naturali di bamboo, prodotto in Italia e pensato per il mondo dell’interior decoration. Caratterizzato da finitura opaca, estremamente soffice al tatto, Fiberboo è particolarmente indicato per complementi d’arredo, wall covering e applicazioni tessili.

Viscom 2024 ha segnato anche il debutto ufficiale di Stefano Vinti, che ha incontrato i visitatori in qualità di Sales Manager Italia di Guandong. Ad affiancare Vinti, il rinnovato team vendite di Guandong che ha visto l’ingresso di figure di esperienza internazionale come Daniel Picha, nominato Sales Manager per l’Europa del Nord. Imminente anche l’arrivo di un nuovo Sales Manager per il Sud Europa previsto entro fine anno.

È proprio Vinti a commentare i risultati della kermesse milanese, che ha superato le aspettative in termini di qualità e profilo dei visitatori: “Guandong si è proposta alla fiera con tutta l’esperienza e l’offerta che ha da sempre sulle specialità, proiettandola, attraverso un team coinvolto, preparato e motivatissimo, ancora di più verso il mercato dei prossimi anni”. Oltre al successo in termini di clienti e prospect, la fiera è stata l’occasione per consolidare il forte legame che unisce Guandong alla propria rete di distributori italiani, da sempre pilastro fondamentale della strategia aziendale. “L’entusiasmo corale attorno al nostro stand ha confermato la solidità della partnership con i nostri distributori e il desiderio di continuare a lavorare insieme per espandere il business e confermare il primato di Guandong nelle specialità”, prosegue Vinti.

Proprio la cultura del servizio al distributore è alla base della filosofia aziendale di Guandong, che mira a confermare il proprio ruolo in Italia di ‘one-stop shop’ per supporti e materiali destinati al piccolo e grande formato, puntando su una rete logistica capillare e di prossimità. Il tutto attraverso l’apertura di un primo deposito in Sicilia e, a seguire nelle prossime settimane, l’avviamento di nuovi hub in Puglia, Campania, Lazio e Marche, per potenziare ulteriormente la distribuzione in tutta Italia.