Guandong…a tutto gas!

La qualità dei prodotti Guandong incontra l’adrenalina del rally su pista. Il 2 novembre scorso lo “Specialista delle Specialità” ha sfidato la velocità sul circuito di Franciacorta con il team GMA Motorsport a bordo dell’eccezionale Ford Fiesta WRC Plus, unico esemplare presente in Italia. Alla guida la coppia composta dal pilota Fabrizio Fontana e dal navigatore Simona Savastano, che corrono insieme da oltre 15 anni. Un connubio vincente, quasi quanto quello composto da Guandong e BluSign, uno dei più dinamici distributori delle soluzioni a marchio Guandong sul territorio nazionale, di cui la Savastano è area manager. Grazie a lei e all’amicizia che da oltre vent’anni la lega all’amministratore delegato di Guandong Daniele Faoro, è stato possibile testare in condizioni estreme due prodotti di punta come il tessuto adesivo Tap della gamma Mr Magnus e la pellicola green friendly 100% poliestere Dotty Pet, entrambi messi alla prova contro un mix di alta velocità, freddo e pioggia. “Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo di materiali con prestazioni esclusive e garantite – racconta Faoro, che ha assistito personalmente alla gara – L’obiettivo di questo eccezionale test era dimostrare concretamente la superiorità dei nostri supporti, confermandone le performance in qualsiasi situazione”.

Dotty PET, in particolare, è stata applicata sulla livrea della vettura direttamente dai piloti qualche istante prima della partenza. Un’operazione semplicissima grazie all’adesivo a punti che evita la formazione di antiestetiche bolle e alla rigidità del poliestere che lo rende estremamente facile da maneggiare, anche ai non addetti ai lavori. L’elevata densità di punti (624.000 al mq) e la colla a solvente di ultima generazione ne garantiscono la removibilità pulita entro 6 mesi. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la pellicola ha resistito per l’intera gara e, una volta rimossa, non ha lasciato residui di colla sulle grafiche sottostanti.

Prova superata anche per TAP, che è stato invece applicato sulle tute indossate da pilota e navigatore. Realizzato in poliestere con colla removibile, questo particolare tessuto adesivo messo a punto da Guandong si presta a molteplici utilizzi: dalla decorazione di pareti alle pettorine, dai gadget ai mobili. Sollecitato da pioggia, basse temperature in esterno, alte temperature nell’abitacolo e movimenti dei piloti durante tutta la durata del rally, TAP è rimasto perfettamente ancorato alle tute e, una volta terminata la gara, è stato rimosso senza residui.

Performance che sono andate ben oltre le aspettative, come racconta Simona Savastano: “Come distributore, apprezzo quotidianamente la validità dei supporti Guandong, ulteriormente incrementata da plus come la vicinanza al cliente finale e l’attenzione al green. Ma devo dire che la collaborazione per questo rally ci ha permesso di ottenere risultati davvero strepitosi che siamo pronti a ripetere il 16-17 novembre quando scenderemo ancora una volta in pista con Guandong per il rally di Monza”.

“Questo test conferma ancora una volta gli elevati standard qualitativi raggiunti da Guandong, attestati anche dalla percentuale di prodotti reclamati che nel 2019 è scesa addirittura sotto lo 0,2%” – commenta Faoro. – “Proprio la nostra costante attenzione alla qualità, la spinta verso l’innovazione e la solidità della reputazione acquisita in tutta Europa, ci permettono di lavorare a sempre più stretto contatto con end user, designer, architetti e allestitori per lo sviluppo di soluzioni in grado di ampliare i confini del digital printing. Per i prossimi mesi abbiamo già in cantiere prestigiose collaborazioni con brand di livello mondiale nel campo dell’automotive, della gioielleria e degli energy drink”.